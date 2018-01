Deutsche Lichttechnik stattet Rieck-Firmensitz mit LED-Panels aus

Die Rieck Entsorgungs-Logistik GmbH mit Sitz in Neuss hat die Deutsche Lichttechnik (DLT) beauftragt, in einem ersten Schritt die Sozialräume des Unternehmens mit leistungsstarken LED-Panels auszustatten. In der Testinstallation wurden durch Elektromeister Dominik Rottmann Panels von Verbatim mit jeweils 40 Watt und 4.000 Kelvin installiert. Das Service-Paket der DLT beinhaltete auch die Montage.

Foto: DLT-Geschäftsführer Dr. Jens Hartmann.

