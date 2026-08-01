PureLink bringt neues HDBaseT-3.0-zertifiziertes Cat.6a-Kabel auf den Markt

Die PureLink GmbH, Anbieter professioneller Connectivity-Lösungen für AV und IT, präsentiert mit dem neuen MC1010-Cat.6a-Netzwerkkabel ein hochfrequentes 10GBase-T-Ethernet-Kabel, das für HDBaseT-3.0-Anwendungen getestet und zertifiziert wurde.

Mit robuster U/FTP-Schirmung, Übertragungsleistungen bis 500 MHz sowie Unterstützung für HDBaseT-3.0-Verbindungen mit bis zu 16 Gbps Downstream plus 2 Gbps Zusatzdaten ist das MC1010 aus PureLinks Avit-Media-Serie speziell für Signalübertragungen in anspruchsvollen AV- und IT-Installationen in Corporate-Collaboration-Bereichen, Bildungsumgebungen, Digital-Signage-Systemen und Kontrollräumen konzipiert.

Das MC1010 kombiniert AWG23-Vollkupferleiter mit vergoldeten RJ45-Kontakten und einem halogenfreien LSZH-Kabelmantel und unterstützt HDBaseT 3.0 für die Übertragung unkomprimierter Ultra-High-Definition-Videosignale, Audio, Ethernet, Steuerdaten und Stromversorgung. Die zusätzliche Unterstützung von PoE++ (802.3bt Type 4) erweitert die Einsatzmöglichkeiten innerhalb professioneller AV-Installationen abermals.

„Die Anforderungen von HDBaseT 3.0 gehen weit über die Leistung klassischer Cat.6a-Kabel hinaus“, sagt Robin Cullen, Technical Director bei PureLink. „Die 16-Gbps-plus-2-Gbps-Linkarchitektur stellt höchste Anforderungen an Kabelaufbau, Schirmung und Hochfrequenzstabilität. Mit dem MC1010 bieten wir Installateuren und Integratoren eine speziell entwickelte U/FTP-Kabelstruktur, die die erforderliche Zuverlässigkeit für anspruchsvolle AV-Installationen liefert.“

Das PureLink MC1010 wird voraussichtlich ab 22. August 2026 in Längen von 20 bis 100 Metern erhältlich sein.

(Fotos: PureLink GmbH)

www.purelink.de