Netgear stellt neue AV-Plattform für moderne AV-over-IP-Infrastrukturen vor

Netgear präsentiert mit seine erste AV-Plattform: Netgear Align. Der Align Controller wurde speziell für AV-over-IP-Installationen entwickelt und bietet eine Hardwarebasis, die AV-Infrastrukturdienste konsolidiert, Anwendungen wie die Netzwerkmanagement-Plattform Netgear Engage hostet und als offene Plattformschicht für künftige AV-Tools dient.

Mit Align baut Netgear auf seiner etablierten Switching-Infrastruktur auf und schafft die Plattformschicht darüber: eine offene, cloud-verwaltete Anwendungsplattform für moderne AV-Infrastrukturen. Align macht den AV-Edge intelligenter und programmierbar.

„Integratoren können Installationen aus der Ferne verwalten, Drittanbieter-Anwendungen neben Netgear-eigenen Lösungen betreiben und AV- sowie IT-Management auf einer sicheren Plattform zusammenführen, statt sie in getrennten Systemen zu verwalten“, so Pramod Badjate, President und General Manager von Netgear Enterprise.

Bislang mussten häufig mehrere separate Komponenten kombiniert werden - etwa Hardware für die Zeitsynchronisation, Netzwerkdienste und Managementplattformen. Da diese Lösungen meist nicht für den gemeinsamen Betrieb entwickelt wurden, führte dies zu unvorhersehbaren Latenzen, Clock Drift und schwer nachvollziehbaren Dienstkonflikten.

Der Align Controller ändert diesen Ansatz grundlegend: Statt verschiedene Einzelkomponenten miteinander zu kombinieren, erhalten Integratoren ein speziell entwickeltes System, das präzise Zeitsynchronisation, zentrale Netzwerkdienste und AV-Management in einem kompakten, rackfähigen Gerät vereint. Der Controller kann direkt über PoE++ an einen Switch angeschlossen werden, benötigt keinen eigenen Stromkreis und ist unmittelbar nach dem Anschluss einsatzbereit. Für zusätzliche Ausfallsicherheit ist bei Bedarf eine Backup-Stromversorgung enthalten.

Da der Align Controller Remote-Management von AV-Netzwerken mit Netgear Engage ermöglicht, können bis zu fünf User gleichzeitig aus der Ferne auf ein System zugreifen, dessen Zustand überwachen, Fehler analysieren und Kunden unterstützen, ohne vor Ort sein zu müssen. Damit steht die volle Leistungsfähigkeit von Engage erstmals standortunabhängig zur Verfügung.

(Fotos: Netgear)

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