Kinofilm „Der Regenbogenfisch“ auf Gelände der Messe Augsburg verfilmt

Die Messe Augsburg ist aktuell Schauplatz einer Filmproduktion: Dreharbeiten mit der Augsburger Puppenkiste verwandeln das Messegelände in eine filmische Unterwasserwelt. Das Kinderbuch „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister wird von der Claussen+Putz Filmproduktion in Koproduktion mit Studiocanal und Zodiac Pictures und in Zusammenarbeit mit der Augsburger Puppenkiste als handgemachtes Kinoabenteuer verfilmt.

Für die traditionsreiche Augsburger Puppenkiste ist der Film die erste große Kinoproduktion seit längerer Zeit. Klassische Puppenspielkunst trifft dabei auf modernes Filmschaffen: Handgefertigte Figuren bewegen sich durch die eigens geschaffene Unterwasserwelt, unterstützt von Lichttechnik und Kulissenbau.

Die Dreharbeiten zeigen, welche Möglichkeiten moderne Messeinfrastruktur auch jenseits klassischer Veranstaltungsformate wie Messen und Kongresse eröffnet. Denn Filmproduktionen benötigen kontrollierbare Licht- und Akustikbedingungen, belastbare Hängepunkte, Raum für Kulissen und Technik sowie eine leistungsfähige Logistik.

Die Hallen der Messe Augsburg lassen sich verdunkeln, bieten geeignete Voraussetzungen für Rigging und Deckenabhängungen und ermöglichen großzügige Produktionsflächen mit kurzen Wegen. Breite Zufahrten, ebenerdige Hallentore sowie Lade-, Lager- und Parkmöglichkeiten erleichtern die Anlieferung von Kulissen und technischem Equipment.

Strom-, Wasser-, IT- und Kommunikationsinfrastruktur stehen ebenso zur Verfügung wie Cateringangebote und Aufenthaltsmöglichkeiten für Produktionscrews. E-Ladepunkte ergänzen die Infrastruktur auf dem Gelände. Auf Wunsch können projektbezogene Ressourcen- und Energiedaten transparent ausgewiesen werden - einschließlich Strom aus Wasserkraft und eigenem Solaranteil.

„Der Regenbogenfisch“ soll am 19. November 2026 in die deutschen Kinos kommen.

www.messeaugsburg.de