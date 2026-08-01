Infiled-WP-Serie realisiert großformatiges LED-Display in Pariser Westfield Forum des Halles

Mehr als 64 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das Westfield Forum des Halles unter dem markanten Canopée im Zentrum von Paris. Der Komplex vereint über 150 Geschäfte, das meistbesuchte Kino der Welt, zahlreiche öffentliche Kultureinrichtungen und vieles mehr. Der Place Carrée bildet innerhalb des Einkaufszentrums einen zentralen Knotenpunkt. Einkäufer, Kinobesucher und Pendler, die zwischen der Pariser Metro und den RER-Linien umsteigen, passieren diesen Bereich täglich.

Als Westfield beschloss, das bestehende LED-Display durch eine größere und leistungsfähigere Lösung zu ersetzen, war ein System gefragt, das sich in einem der meistfrequentierten öffentlichen Innenräume der Stadt behaupten kann. Für die Definition der Projektanforderungen beauftragte Westfield das französische Planungs- und Beratungsunternehmen Scenarchie, das auf audiovisuelle Gestaltung, Szenografie und digitale Umgebungen spezialisiert ist.

Scenarchie legte die technischen und räumlichen Anforderungen für das neue Display fest und stellte sicher, dass sich die fertige Installation harmonisch in die Proportionen und Besucherströme des Place Carrée einfügen würde. Anschließend folgte ein wettbewerblicher Auswahlprozess. BTB Audiovisuel, ein französischer Systemintegrator und AV-Partner von Infiled in Frankreich, beteiligte sich gemeinsam mit Infiled an der Ausschreibung und setzte sich gegen mehrere Wettbewerber durch. Als Systemintegrator übernahm BTB die vollständige Installation vor Ort.

Das Projekt brachte eine besondere Herausforderung mit sich: Da der Place Carrée tagsüber von tausenden Besuchern frequentiert wird, konnten sämtliche Arbeiten ausschließlich während der Schließzeiten zwischen 22 Uhr und 7 Uhr durchgeführt werden. Innerhalb von acht Nachtschichten demontierte das Team die bestehende LED-Wand, verlegte die Strom- und Glasfaserverkabelung, integrierte den Controller in ein Technikrack und passte die vorhandene Unterkonstruktion an die Abmessungen des neuen Displays an.

Mit einer Breite von 8,4 Metern, einer Höhe von 4,7 Metern, einem Pixelpitch von 2,5 mm und einer Auflösung von 3.360 x 1.890 Pixeln musste das Display über die gesamte Fläche hinweg optimal ausgerichtet werden. Da es aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Entfernungen innerhalb des Einkaufszentrums sichtbar ist, hätten selbst kleinste Abweichungen zwischen Cabinets oder Modulen die Bildqualität beeinträchtigen können. Um diese Anforderungen zu erfüllen, entschied sich BTB für die WP-Serie von Infiled.

Das fertige Display wurde mit einem NovaStar-H-Series-Controller sowie sechs CVT10-S-Glasfaser-Einheiten ausgestattet. Das 16:9-Panelformat ermöglicht eine proportionale Darstellung über die gesamte Bildschirmfläche. Mittels ultraflacher Cabinets und des nahezu nahtlosen Erscheinungsbildes fügt sich die WP-Serie den Wünschen des Auftraggebers entsprechend in die bestehende Architektur ein.

(Foto: Infiled)

www.infiled.com