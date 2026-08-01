Groh-P.A. widmet Messebausystem beMatrix einen Open Day am Firmensitz in Buchholz in der Nordheide

Wie sieht der Messestand von morgen aus - nachhaltig, wiederverwendbar und ohne Werkzeug aufgebaut? Antworten darauf gibt der beGroh Open Day am 19. August 2026 bei Groh-P.A. Veranstaltungstechnik in Buchholz bei Hamburg. Das Unternehmen öffnet seine Türen und zeigt live, wie das Messebausystem beMatrix verwendet werden kann - vom Ersatz für das klassische Roll-up bis zur Ausstattung ganzer Messehallen.

Eingeladen sind Unternehmer, Messebauer, Technikfirmen, Agenturen und alle anderen Personen, die sich für moderne Präsentationslösungen interessieren. Das beMatrix-System basiert auf wiederverwendbaren Aluminium-Rahmen, die werkzeuglos zusammengesetzt und beliebig erweitert werden können. Bespannt mit bedruckten Stoffen oder Platten entstehen daraus professionelle Messestände nahezu jeder Größe.

Im Rahmen des beGroh Open Day werden unter anderem die LEDskin-Lösungen von beMatrix, bei denen sich LED-Wände nahtlos direkt in den Messestand integrieren lassen, sowie ein modulares Bodensystem gezeigt. Außerdem präsentiert Groh-P.A. am Praxisbeispiel der Leat con in Hamburg, wie das Unternehmen eine komplette Fachmesse mit beMatrix ausstattet - unterstützt von smarten Tools wie einer eigens entwickelten Software zur automatischen Druckdatenprüfung.

„Wir freuen uns sehr auf den Austausch - innerhalb und außerhalb der Branche“, sagt Jan Grohmann-Falke, Inhaber von Groh-P.A. „Der Open Day ist bewusst kein Verkaufstag, sondern ein Tag zum Ausprobieren, Fragenstellen und Netzwerken. Ob Messebauer, Nachbar aus dem Gewerbegebiet oder Unternehmen, das zum ersten Mal über einen eigenen Messestand nachdenkt: Bei uns kommen alle zusammen.“

Mit dabei sind auch Partner von Groh-P.A.: Der Druckspezialist Iraci veranschaulicht, wie die Stoffbespannungen für die Rahmen entstehen, und Mediahouse aus Buchholz präsentiert Möglichkeiten rund um Werbeartikel. Der beGroh Open Day am 19. August findet in zwei Zeitslots von 10 bis 13 Uhr bzw. 14 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter www.groh-pa.de/begroh-2026 möglich.

www.groh-pa.de