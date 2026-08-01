Concept Solutions investiert in Claypaky Midi-B FX

Die Concept Solutions GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, hat in diesem Jahr ihren Mietpark um 115 Claypaky Midi-B FX erweitert. Ihren ersten Großeinsatz absolvierten die neuen Geräte bereits beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien.

Dort kamen die Midi-B FX in mehreren zentralen Bereichen rund um die Produktion zum Einsatz und prägten damit maßgeblich die lichttechnische Gestaltung der offiziellen Side Events einer der größten TV-Produktionen Europas.

„Die Wahl von Concept Solutions fiel auf die Midi-B FX, weil der Scheinwerfer ein komplett anderes Moving-Light-Konzept verfolgt als alles, was sonst am Markt erhältlich ist“, sagt Florian Weber, CEO, Concept Solutions. „Er funktioniert sowohl bei Shows und Konzerten als auch speziell bei Corporate Events, bei denen ein Effekt ohne Haze erzielt werden muss.“

„Wir haben die Scheinwerfer gezielt für den sofortigen Einsatz beim Eurovision Song Contest in Wien erworben“, so Weber weiter. „Die Integration in den verschiedensten Bereichen hat perfekt funktioniert, besonders die Aufwertung der MediaCenter-/Pressebühne hat einen großartigen Effekt erzielt.“

(Fotos: Linda Laimer/Concept Solutions)

www.claypaky.com

www.conceptsolutions.at

www.pro-media.at