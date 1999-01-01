ProAudio Eventing erweitert Technikpark um Elation-Movinglights und Litecraft Truss

ProAudio Eventing erweitert seinen Lichtbestand erneut und investiert in aktuelle Movinglights von Elation: Im Mittelpunkt der jüngsten Investition steht der Rebel Wash 12; daneben nahm das Unternehmen auch Fuze PFX sowie weitere Fuze Wash 500 in den Bestand auf.

Darüber hinaus wurde auch der Bestand an Litecraft Truss erweitert. Seit rund fünf Jahren nutzt ProAudio Eventing die Traversensysteme der LMP-Eigenmarke. Mittlerweile umfasst der Bestand rund 450 laufende Meter sowie etwa sechzig Boxcorner der LT34-Serie.

ProAudio Eventing ist technischer Dienstleister für Corporate Events, Live-Entertainment, Messeproduktionen und Konferenzformate. Das familiengeführte Unternehmen aus Neustadt/Wied wurde im Jahr 2004 von den Brüdern Jörg und Nils Röser gegründet.

(Foto: LMP Lichttechnik)

www.lmp.de