Neue Live-Produktionsmischer von Blackmagic Design erhältlich

Blackmagic Design stellt zwei neue, vollständig SMPTE-2110-native Live-Produktionsmischer vor. Die beiden Atem-Constellation-IP-Modelle verfügen über die gleichen Funktionsmerkmale, mit denen Atem-Constellation-SDI-Anwender bereits vertraut sind, um nahtlose Wechsel zwischen SMPTE-2110-Mischern und SDI-Mischern zu ermöglichen, falls ein Sendestudio beide Arten verwendet.

Die speziell für Broadcasting und Liveproduktionen designten Atem-4-M/E-Constellation-IP-Modelle bieten Front-to-Back-Kühlung, Unterstützung für SMPTE-2022-7 an allen 100G-Videoports, redundante PTP-Clock-Anschlüsse, zwei 10G-Ethernet-Ports für die Steuerung sowie redundante AC-Netzteile. Ein integriertes LCD zeigt alle üblichen Atem-Constellation-Statusinformationen an und ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungsmenüs. An der Frontblende befinden sich zudem ein Kopfhöreranschluss und ein integrierter Lautsprecher zum Monitoring der Sendung vor Ort.

Das reguläre 4-M/E-Modell bietet 32 SMPTE-2022-7-konforme Eingänge mit Normwandlung und vier duale Sets redundanter 100G-Ethernet-Verbindungen. Zudem stehen 24 SMPTE-2110-konforme Ausgänge, sechzehn Atem-Advanced-Keyer, vier Multiviewer und zwei SuperSource-Prozessoren für insgesamt zwölf DVE zur Verfügung.

Das größere Modell hingegen bietet 64 SMPTE-2022-7-konforme Eingänge mit Normwandlung und acht duale Sets redundanter 100G-Ethernet-Verbindungen. Zudem stehen 48 SMPTE-2022-7-konforme Ausgänge, sechzehn Atem-Advanced-Keyer, vier Multiviewer und zwei SuperSource-Prozessoren für insgesamt zwölf DVE zur Verfügung.

Der Atem 4 M/E Constellation IP unterstützt pro Verbindung jeweils acht Videoeingabe- und acht Videoausgabekanäle. Der Mischer weist seine Ein- und Ausgänge automatisch den vorhandenen 100G-Ethernet-Verbindungen zu. Jeder 100G-Ethernet-Port verfügt über zwei separate Anschlüsse und bietet damit SMPTE-2110-Redundanz, sodass sich jede Buchse mit einem separaten Netzwerk-Switch verbinden lässt.

SMPTE-ST-2022-7-Seamless-Protection-Switching sendet zwei identische Video- und Audiokopien über separate Verbindungen. An der Empfängerseite werden die eingehenden RTP-Pakete anhand der Sequenznummern verglichen und ein Videobild aus den zuerst eintreffenden Pixelpaketen rekonstruiert. So arbeitet der Mischer komplett nahtlos.

Einer der Vorteile von SMPTE-2110-Video besteht darin, dass alle Netzwerksignale normalerweise dieselbe Videonorm verwenden. In der Praxis der Liveproduktion ist das Setup allerdings selten so sauber, weil der Produktionsalltag oft chaotischer ist. Häufig müssen Quellen gehandhabt werden, die nicht in der gleichen Videonorm arbeiten, auf die der Atem-Mischer eingestellt ist. Der Atem 4 M/E Constellation IP löst dieses Problem, weil jeder Eingang für Videokanäle über einen dedizierten Normwandler verfügt. Sämtliche Videoquellen werden automatisch in die aktuell eingestellte Mischernorm konvertiert. Demnach kann dem Atem 4 M/E Constellation IP jede beliebige Quelle zugewiesen werden.

Atem-4-M/E-Constellation-IP-Mischer unterstützen alle im Sendwesen gängigen Videonormen. Mittels der Normwandler an allen Eingängen des Mischers kann gleichzeitig mit Material in unterschiedlichen Videonormen gearbeitet werden. Der Mischer lässt sich auf verschiedene HD-und Ultra-HD-Fernsehnormen umschalten, darunter 720p, 1080i, 1080p und 2160p bis 60p. Über einen angeschlossenen Blackmagic-SDI-Expander 8x12G können zudem Signale für Talkback, Tally und Kamerasteuerung an SDI-Equipment ausgeben werden. Es kann also ein beliebiger SDI-Ausgang des Mischers mit der Kamera verbunden werden, um Programm-Return-Feed, Kamerasteuerung und Talkback zu nutzen.

Fairlight Live ist der leistungsstärkste 2110-Software-Audiomischer für Broadcasting und Live-Events. Die Ein- und Ausspielung von Audiosignalen zu und von Atem-Constellation-Mischern erfolgt über USB. Im Gegensatz zu klassischen Hardware-Pulten unterstützt Fairlight Live nativ Stereo-Surround- und immersive Audioproduktionen. Zu den Features zählen unter anderem die Unterstützung für Plugins von Drittanbietern, AFL/PFL-Solo, Talkback sowie erweiterte Eingangssteuerungen wie Remote-Gain und Dual-Inputs. Zudem stehen ein Cue-Player, Snapshots und eine interne Matrix-Funktion bereit. Anwender können für mehrere Beteiligte gleichzeitig oder für vollständige Redundanz auch mehrere Systeme parallel betreiben.

Alle Atem-4-M/E-Constellation-Mischer haben eine integrierte Talkback-Funktion, die die Audiokanäle 15 und 16 für die bidirektionale Kommunikation mit Blackmagic-Kameras nutzt. Fairlight Live erweitert dies durch mehrere Talkback-Busse und vollständiges Audiokanal-Routing mit dem Atem 4 M/E Constellation IP, sodass beliebig viele Talkback-Busse eingerichtet werden können. So können Anwender flexibleren Talkback, inklusive separater Kamera- und Engineering-Schleifen, Kommentatoren-Bussen und individuellen Mixes für alle Beteiligten direkt aus der Fairlight-Live-Software heraus nutzen.

Das Broadcast-Design des Atem 4 M/E Constellation IP nutzt Kühlung von vorn nach hinten, weshalb an der Frontblende weniger Bedienelemente Platz haben. Dieses Problem lässt sich beheben, indem das Rack um ein Atem-Monitoring-Panel erweitert wird. Das Panel hat die gleichen Bedienelemente wie die regulären Atem-Constellation-SDI-Modelle, ist jedoch eine eigenständige Pultkombination aus Monitoring-Konverter und Bedienfeld. Ein dedizierter Ethernet-Steuerport ist vorhanden. Zudem fungiert das Panel als redundanter 10G-Ethernet-SMPTE-2022-7-zu-12G-SDI- und HDMI-Konverter für lokales Videomonitoring. An der Frontblende befindet sich außerdem ein 5-poliger Talkback-Anschluss.

(Foto: Blackmagic Design)

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