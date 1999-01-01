Music Frontiers bringt neue Visionen für die Zukunft des Musikökosystems zum Reeperbahn Festival

Music Frontiers, eine Veranstaltung für Innovationen im Musikökosystem, bringt am 17. und 18. September 2026 führende Köpfe aus Musik, Technologie, Forschung und Kreativwirtschaft in Hamburg zusammen - eingebettet in die Reeperbahn Festival Conference, das zentrale Branchentreffen der Musikwirtschaft im Rahmen von Europas größtem Clubfestival.

An zwei Tagen treffen sich internationale Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Musikwertschöpfungskette, Anbieter von innovativen und technologischen Lösungen, Künstler, (KI-)Forscher und Entscheidungsträger der Musikbranche. Music Frontiers war im vergangenen Jahr in Berlin als Gegenmodell zu klassischen Musikbranchenkonferenzen entstanden. Statt bekannte Probleme erneut zu sezieren, stellt die Veranstaltung konkrete Anwendungsmöglichkeiten von Technologien, neue Erlösquellen und Geschäftsmodelle in den Mittelpunkt.

Durch die strategische Synergie von Music Frontiers mit dem Reeperbahn Festival wird ein Forum geschaffen, das Innovationen in der Musikindustrie vorantreiben, den Wissenstransfer fördern und den Austausch zwischen allen relevanten Akteuren auf Augenhöhe ermöglichen soll. Ziel ist es, gemeinsam an einer nachhaltigen, wirtschaftlich erfolgreichen und zukunftsfähigen Musikbranche zu arbeiten.

Im Zentrum stehen sechs Themenfelder: der Einsatz von Technologien - mit besonderem Fokus auf KI - entlang der Wertschöpfung von Musik und ihr Einfluss auf Prozesse in der Musikindustrie; neue Einnahmequellen für die Branche jenseits von Streaming, etwa in Gaming, Film und Wellness; neue Anwendungen für Music Discovery und Musik-Kuration; die Zukunft von direkten Künstler-Fan-Beziehungen; neue Finanzierungsmodelle für Künstler, Musik- und Musiktechnologieunternehmen; und Innovationen für den Live-Sektor.

Mittels Music Frontiers sollen Branchenakteure aus der traditionellen Musikwirtschaft unmittelbaren Zugang zu neuen Technologien und Tools erhalten, um neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen zu erschließen. In sogenannten Innovation Showcases demonstrieren Startups ihre Produkte und Anwendungen und zeigen, wie sie damit die bestehenden Herausforderungen der Branche lösen.

Zudem sollen gezielte Matchmaking-Formate konkrete Kooperationen zwischen Musikwirtschaft, Tech-Unternehmen, Wissenschaft und Investoren mit nachhaltigem Effekt über die Konferenz hinaus initiieren. Durch den interdisziplinären Austausch sollen Grundlagen für eine wirtschaftlich stabile, diversifizierte und international wettbewerbsfähige Musikbranche gelegt werden.

Music Frontiers 2026 x Reeperbahn Festival findet in zwei Locations - Angie’s und Schmidtchen - direkt am Spielbudenplatz statt. Das Programm wird in den kommenden Wochen auf der Website der Veranstaltung veröffentlicht. Tickets sind unter https://tickets.infield.live/event/music-frontiers-2026-rnf-b8u92w erhältlich. Alle Besucher mit Reeperbahn-Festival-Conference-Ticket erhalten ohne zusätzliche Kosten Zugang zum Programm von Music Frontiers. Veranstaltet wird Music Frontiers von MusicTech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie.

https://musicfrontiers.com

https://www.reperbahnfestival.com