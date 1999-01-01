Light Forms veröffentlicht neues modulares Architekturbeleuchtungssystem

Mit Lightplane 45 präsentiert Light Forms ein Beleuchtungssystem für anspruchsvolle Architekturprojekte. Das 45 mm schmale Profil zielt darauf ab, maximale Gestaltungsfreiheit zu schaffen. Austauschbare Optiken, direkte und indirekte Lichtverteilungen, individuelle Farben und Oberflächen sowie vielfältige Steuerungsoptionen wie DALI und DMX ermöglichen maßgeschneiderte Lichtlösungen.

Mittels seiner modularen Bauweise lässt sich das System nahezu grenzenlos konfigurieren und flexibel in unterschiedlichste Architekturkonzepte integrieren. Ein Produktkonfigurator auf der Light-Forms-Website bietet die Möglichkeit, die Leuchten individuell zu konfigurieren und spezifische Datenblätter zu erstellen.

(Foto: VisionTwo GmbH)

www.lightforms.com

www.visiontwo.de