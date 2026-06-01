Jessica Neumann

Jessica Neumann ist seit 1. Juni 2026 Mitglied der Geschäftsführung der Carl Group. Sie ist bereits seit viereinhalb Jahren Teil des Unternehmens und bringt langjährige internationale Erfahrung im Eventbusiness mit. In ihrer neuen Position soll Neumann die Carl Group in eine weitere Wachstumsphase führen.

Foto: Jessica Neumann mit Jonas Fürste (seit März 2026 neuer Eigentümer der Carl Group). (Fotocredit: Carl Konferenz- & Eventtechnik GmbH & Co.)

www.carl-group.de