Jesse Dean

Der deutsche Audiospezialist Beyerdynamic gibt ein Personalupdate bekannt: Jesse Dean wird neuer Geschäftsführer für die Märkte in Nord- und Südamerika; in dieser Funktion soll er Geschäftsabläufe optimieren und die Vertriebsstrategie und Markenentwicklung von Beyerdynamic in der gesamten Region verantworten.

Dean verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pro-Audio und -Video, Creator-Technologie sowie Unterhaltungselektronik. Seine ersten Erfahrungen in der Audioindustrie sammelte er während seines Studiums an der Hofstra University auf Long Island, New York.

Im Laufe seiner Karriere hat Dean bereits verschiedene Führungspositionen besetzt, etwa als Global Operations Manager, Vice President of Business Development, Vice President of Audio oder Global Vice President of Sales bei mehreren Unternehmen der Branche. Zuletzt war er als Director of Business Development - Americas bei bei Røde tätig.

(Foto: Beyerdynamic)

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