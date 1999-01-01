Infiled realisiert neues Studio für Live-Lotterieziehungen von BBC Studioworks

BBC Studioworks, der kommerzielle Studio- und Postproduktionsbereich der BBC, hat seinen Standort Television Centre in London mit zwei LED-Wänden der Infiled-DBmk2-Serie ausgestattet. Die neuen Displays bilden die zentrale Kulisse für das eigens eingerichtete Studio der Live-Ziehungen der National Lottery, die an sechs Abenden pro Woche im Vereinigten Königreich ausgestrahlt werden.

Als Allwyn, Betreiber der National Lottery, auf der Suche nach einem neuen Produktionsstandort für die Live-Ziehungen war, schlug BBC Studioworks ein neu konzipiertes Studio im Television Centre vor. Im Mittelpunkt der Installation stehen zwei DBmk2-LED-Wände mit einer Größe von jeweils 5 x 3 Metern und einem Pixelabstand von 1,95 mm, die in einem 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet sind. Diese Konfiguration ermöglicht es, das Studio-Setup in Echtzeit anzupassen und unterschiedliche visuelle Konzepte für verschiedene Lotteriespiele innerhalb eines einzigen Raums umzusetzen.

Die Anforderungen von Allwyn sahen eine dynamische, einfach aktualisierbare Studiokulisse vor, die mehrere Spielformate mit jeweils eigenständiger visueller Identität unterstützt. Gleichzeitig musste das System bei sechs Live-Ausstrahlungen pro Woche zuverlässig arbeiten. Darüber hinaus sollte das Studiodesign den Fokus auf das zentrale Element der Produktion richten: die Ziehungsmaschine. Als visuelles Herzstück der Sendung musste diese optimal in Szene gesetzt werden, ohne durch die umgebenden Inhalte überlagert zu werden.

Ein wesentlicher Aspekt der Umsetzung war die Vermeidung von Moiré-Effekten und visuellen Interferenzen. Durch den Einsatz eines Pixelpitch von 1,95 mm in Kombination mit einer abgestimmten Kameratiefenschärfe sowie optischen Filtern konnte sichergestellt werden, dass keine Störungen zwischen LED-Struktur und Kamerasensoren auftreten. Die integrierte CBSF-Technologie (Color and Brightness Shift Free) der DBmk2-Serie sorgt für eine stabile Farb- und Helligkeitswiedergabe über einen Betrachtungswinkel von 160°.

Vor der finalen Entscheidung für Infiled DBmk2 führte BBC Studioworks Tests durch, um die Performance der Displays unter realen Produktionsbedingungen zu evaluieren. „Wir waren sehr zufrieden mit dem Demo-Panel, das uns von Infiled zur Verfügung gestellt wurde“, sagt Tim Wood, Head of Television Centre bei BBC Studioworks. „So konnten wir die Screens mit unseren eigenen Kameras testen und sicherstellen, dass wir die gewünschte Bildwirkung erzielen.“

(Fotos: BBC Studioworks)

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