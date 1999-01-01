EtherCAT baut führende Rolle weiter aus

Mit 105,2 Millionen Knoten hat EtherCAT die 100-Millionen-Marke überschritten und seine marktführende Stellung im Bereich industrieller Echtzeit-Ethernet-Systeme weiter gefestigt. Im Jahr 2025 waren nach Angaben des Unternehmens 16,9 Millionen neue Knoten hinzugekommen.

Die Daten basieren auf den von den Chipherstellern gemeldeten Stückzahlen und folgen einer bewusst konservativen Methodik: Multiprotokoll-Chips werden nur anteilig berücksichtigt, FPGA-Implementierungen fließen mit lediglich zehn Prozent in die Zählung ein, und modulare Ein-/Ausgabe-Baugruppen werden nicht mitgezählt. Dadurch sollen die Zahlen den tatsächlichen EtherCAT-Markt realistisch wiedergeben und Überschätzungen vermeiden.

„Dass 16,9 Millionen neue Knoten in einem Jahr hinzugekommen sind, spricht eine deutliche Sprache: Die Lagerbestände nach der Chipkrise wurden abgebaut, und das organische Wachstum von EtherCAT hält an“, kommentiert Martin Rostan, Executive Director der EtherCAT Technology Group (ETG). „Unsere Methode enthält einen gewissen zeitlichen Versatz, weil nicht jeder gelieferte Chip sofort in einem ausgelieferten Gerät landet. Die Chiphersteller melden jedoch realistische Zahlen, da Übertreibungen finanzielle Folgen hätten. Bei den Multiprotokoll-Chips sind wir sehr konservativ vorgegangen: Der tatsächlich für EtherCAT genutzte Anteil dürfte in der Praxis höher liegen.“

Mehrere Faktoren trügen zum anhaltenden Erfolg von EtherCAT bei: technische Vorteile (kurze Zykluszeiten, hohe Deterministik und geringe Latenz durch effizienten Datendurchsatz; ermöglicht durch das EtherCAT-Funktionsprinzip der Verarbeitung im Durchlauf), eine einfache Inbetriebnahme (flexible, skalierbare Topologie, automatische Adressvergabe, keine Switche, kein IT-Know-how nötig), breite Einsatzfelder (Fertigungsautomation, Robotik, Verpackungstechnik, Halbleiterfertigung, Energie- und Gebäudetechnik, Medizintechnik, Mess- und Prüftechnik und Transport) sowie ökonomische Attraktivität (kostengünstige Implementierung, robuste Interoperabilität, größte Gerätevielfalt im Markt).

Die ETG erwartet, dass das Wachstum von EtherCAT weiter an Tempo gewinnt - gestützt durch die zunehmende Bedeutung von Cybersicherheit und durch neue Anwendungen in Robotik, Fertigungsautomatisierung und Intralogistik. Bei EtherCAT ist die Lizenzgebühr direkt im Chip enthalten. Über Beckhoff Automation - Erfinder und Lizenzgeber von EtherCAT - finanzieren EtherCAT-Chiphersteller damit die ETG und so das Ökosystem der Technologie. Für Anwender und Anbieter bleibt die Mitgliedschaft in der ETG kostenfrei; die Finanzierung erfolgt über die in den Chips enthaltenen Lizenzbeiträge. Dieses Modell soll Neutralität, offene Zusammenarbeit und schnelle Verbreitung der Technologie unterstützen.

(Foto: EtherCAT Technology Group)

www.ethercat.org