ETC Hog steuert BTS-Comeback in Seoul

Beim Comeback der koreanischen Boygroup BTS - „The Comeback: Arirang“ - Ende März 2026 steuerten Systeme der Hog-Familie von ETC das Scheinwerfer-Setup.

Eine Tour-Hog-Konsole mit Hog-OS-Betriebssystem stellte im Gwanghwamun Square sicher, dass alle Cues und Looks sowohl für die rund 100.000 Fans vor Ort als auch für die weltweite Netflix-Übertragung präzise synchronisiert wurden. Insgesamt wurden über 230 Scheinwerfer über die Tour Hog gesteuert.

„Die Tour Hog hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das visuelle Erlebnis dieses Konzerts auf ein neues Niveau zu heben“, sagt Lichtregisseur Ross Williams. Die BTS-Comeback-Show sei erst sein zweiter Einsatz mit einer Tour Hog gewesen, vorher habe er mit älterer Hog-4-Hardware gearbeitet. „Der Umstieg auf die neue Hog-Generation verlief reibungslos. Besonders der direkte Zugriff auf 64 Universen ist ein echter Meilenstein - eine Kapazität, die wir während der Show nahezu vollständig ausgeschöpft haben“, so Williams.

Lichtdesigner für die BTS-Comeback-Show waren Al Gurdon und Harry Forster; die Programmierung übernahmen Alex Mildenhall, Alex Silvester und Alex Passmore; als Setdesigner fungierte Florian Wieder.

(Foto: Ross Williams)

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