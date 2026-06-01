Distributionspartnerschaft zwischen Ateis Deutschland GmbH und Monacor International

Monacor International hat die Marke Ateis in sein Vertriebsportfolio aufgenommen. Seit 1. Juni 2026 übernimmt das Unternehmen die Distribution von Beschallungsanlagen aus der Produktreihe Prima des niederländischen Herstellers. Monacor will damit seine Position im Segment normkonformer Beschallungsanlagen für professionelle Audio- und Installationsanwendungen stärken.

Ateis, ein multinationales Unternehmen mit europäischem Headquarter in den Niederlanden, entwickelt und produziert elektronische Lösungen für die Märkte Commercial Audio, Kommunikation und Sprachanlagen. „Mit Ateis gewinnen wir einen Partner, der konsequent auf Normenkonformität und Systemintegration setzt“, sagt Thomas Mikus, Managing Director von Monacor International. „Damit können wir unseren Kunden im Bereich Beschallungsanlagen leistungsfähige und zukunftssichere Lösungen anbieten, die heute schon geltende Normen erfüllen.“

www.ateis-europe.com

www.monacor-international.de