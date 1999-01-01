Cambridge Audio kündigt neuen Streaming-Verstärker an

Cambridge Audio präsentiert den Evo 300, den mit 1.100 Watt RMS leistungsstärksten Streaming-Verstärker der Marke. Fünf Jahre nach der Markteinführung des Evo 150 bringen die Ingenieure des britischen Herstellers das Konzept des integrierten Streaming-Verstärkers mit voller analoger Konnektivität damit in eine neue Leistungsklasse.

Das Herzstück des Evo 300 bildet eine Class-D-Verstärkerstufe, die auf Hypex-NCorex-Modulen basiert und 300 Watt pro Kanal an 8 Ohm sowie 550 Watt an 4 Ohm liefert. Ein Dual-Mono-Aufbau sowie eine kanalgetrennte Spannungsversorgung sorgen für die gewünschte Klangreinheit. Die einzelnen Schaltungsstufen für Digital-Analog-Wandlung und Vorverstärkung sowie Lautstärkeregelung wurden voneinander getrennt. Der analoge Lautstärkeregler trägt mit kanalgetrennter Signalführung dazu bei, Stereoabbildung, Dynamikumfang und Detailauflösung zu erhalten. Das Schaltnetzteil soll konstante Leistung auch bei Dauerbelastung gewährleisten.

Der Evo 300 bietet diverse digitale Anschlussmöglichkeiten. Die StreamMagic-Streaming-Plattform von Cambridge bildet das Zentrum der digitalen Signalverarbeitung, und unterstützt mit der eigenen App die Navigation durch eine Vielzahl von Diensten. Neben eigenem Internetradio-Management ist der Evo 300 per Spotify Lossless Connect, Tidal Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready oder UPnP ansteuerbar. Darüber hinaus versteht er Google Cast, Airplay 2 und Bluetooth 5.4 mit AptX-HD- und AAC-Codecs.

Am Gerät selbst steht ein HDMI-eARC für die Kopplung mit einem Fernseher zur Verfügung, sowie USB-B und optischer wie koaxialer Anschluss für klassische digitale Quellen. Der Evo 300 steuert auch einen Evo CD, und lässt sich nahtlos in Google Home, Apple AirPlay und Roon-Multiroom-Systeme integrieren. Für optimale Klangqualität der digitalen Audioverarbeitung sorgt der ESS Sabre ES9038Q2M DAC, der PCM mit bis zu 32 Bit/768 kHz und DSD512 unterstützt.

Neben seinen digitalen Funktionen bietet der Evo 300 umfassende analoge Anschlussmöglichkeiten. Für klassische HiFi-Quellen stehen ein Satz symmetrischer XLR- und zwei unsymmetrische Cinch/RCA-Buchsenpaare zur Verfügung. Zusätzlich kann ein Plattenspieler mit MM-System direkt angeschlossen werden, da der Evo 300 einen eingebauten Phono-Verstärker besitzt.

Für die Nutzung mit Kopfhörern steht auf der Front eine 6,3-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Zusätzlich kann der Evo 300 mit Vorverstärkerausgängen auch andere Endstufen oder Aktivboxen ansteuern oder die Signale einem regelbaren Subwoofer-Ausgang zur Verfügung stellen. Dieser bietet unabhängige Pegel- und Frequenzweichenregelung und ist mit optionaler Hochpassfilterung zur Entlastung der Hauptlautsprecher kombinierbar.

Die Abmessungen des Aluminiumgehäuses betragen 39 cm (Breite) x 9 cm (Höhe). Mit wenigen Handgriffen kann der Evo 300 vom klassischem Retro-Touch mit Echtholzfurnier an den Seiten auf technischen Look in mattem Schwarz umgestaltet werden. Die Seitenteile werden magnetisch auf dem Gehäuse gehalten. Das Farbdisplay mit einem Durchmesser von 7,8 Zoll (20 cm) dominiert die Front des Evo 300 und zeigt auf Wunsch das Cover des abgespielten Albums, klassische VU-Meter oder Aussteuerungsanzeigen.

Der Evo 300 wird voraussichtlich ab Ende Juni 2026 über den deutschen Vertrieb von Cambridge Audio erhältlich sein.

(Fotos: Jonathan Bushell)

www.cambridgeaudio.com