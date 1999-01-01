Broadcast Solutions liefert neue UHD-Ü-Wagenflotte an türkischen Broadcaster TRT

Broadcast Solutions liefert derzeit einen Auftrag aus, der die Produktion von acht Übertragungsfahrzeugen (Ü-Wagen) für die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT beinhaltet. Das Projekt umfasst zwei große Ü-Wagen-Trailer sowie sechs Ü-Wagen-LKW und ist der bislang größte Einzelauftrag für Übertragungswagen in der Unternehmensgeschichte von Broadcast Solutions.

TRT ist sowohl Content-Produzent als auch Sender und verfügt traditionell über eine umfangreiche Flotte an Übertragungswagen. Im Hinblick auf anstehende Großereignisse - darunter europäische Fußballwettbewerbe sowie ein NATO-Gipfel in Ankara im Juli 2026 - entschied sich TRT für eine umfassende Modernisierung seiner Produktionsfahrzeuge.

Die beiden Trailer-Einheiten sind für den Einsatz von bis zu 23 UHD-Kameras ausgelegt, einschließlich Slow-Motion- und Ultra-Slow-Motion-Systemen. Die sechs LKW-basierten Fahrzeuge unterstützen jeweils bis zu zwölf UHD-Kameras. TRT vollzieht derzeit eine strategische Transformation von SDI- zu IP-basierter Signalverarbeitung in allen technischen Bereichen. Deshalb wurden die neuen Fahrzeuge von Grund auf als hybride Systeme konzipiert, die sowohl mit 12G-SDI als auch IP arbeiten.

Der Vertrag wurde im September 2024 unterzeichnet, die Auslieferung aller acht Fahrzeuge erfolgt innerhalb von zwei Jahren. Die erste und technisch anspruchsvollste Trailer-Einheit wurde nach acht Monaten in Betrieb genommen. Inzwischen ist der erste Teil der Flotte täglich im Einsatz und produziert Programm-Inhalte in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Events.

(Foto: Broadcast Solutions)

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