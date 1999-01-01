155 kostenfreie Connect Passes für LEaT con 26 zu haben

Vom 6. bis 8. Oktober 2026 findet in den Hallen A1, A2 und A4 der Hamburg Messe die diesjährige LEaT con statt. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von LEaT startet das Ticketing mit einem exklusiven Pre-Opening: 155 Connect Passes stehen kostenlos zur Verfügung. Diese Pässe ermöglichen kostenfreien Zugang zur LEaT con 26 inklusive Networking mit potenziellen Partnern und Experten der Branche.

Die Teilnehmer der LEaT con 26 erhalten praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Tools und Produktionsprozesse. In diesem Jahr werden unter anderem Lichtdesigner Tim Routledge, Digital-Künstler Jascha Süß und Mapping-Experte Philipp Contag-Lada ihr Wissen weitergeben. Im Broadcast Hub präsentieren die Creator und KI-Profis Calvin Hollywood und Alexandra Liers ihre Workflows.

Neben Bühnenvorträgen wird es kompakte Live-Trainings, Workshops, Community Talks und Guided Tours geben. All dies ist in den regulären LEaT-con-Tickets enthalten - nach dem Pre-Opening mit Connect-Pässen startet am 15. Juni das offizielle Ticketing mit dem Floor Pass und für den Nachwuchs mit dem vergünstigten Next Gen Pass. Der Connect Pass und alle weiteren Pässe sind unter www.leatcon.com/tickets verfügbar. Early-Bird-Angebote sind bis zum 31. Juli 2026 verfügbar.

Für Interessierte, die einen besonderen Fokus auf Weiterbildung legen wollen, wird dieses Jahr der Backstage Pass angeboten, der die Teilnahme an exklusiven limitierten Masterclasses und Side Events zu Hamburgs Technik-Highlights ermöglicht. Hier gilt bei der Programmauswahl: First come, first served.

Begleitet wird der Ticketstart am 15. Juni mit einer Goodie Aktion. Ticketkäufer erhalten mit etwas Glück beispielsweise einen Bluetooth-Lautsprecher, einen Schutzhelm oder eine Espressomaschine zu ihrem Ticket - gesponsert von ausgewählten LEaT-con-Ausstellern. Die nur in begrenzter Anzahl verfügbaren Goodies wechseln alle zwei Wochen: in den Kalenderwochen 26/27 sind es Bluetooth-Lautsprecher von Monacor; in KW 28/29 Roll-Top-Rucksäcke von Meyer Sound; in KW 30/31 7-in-1-Rigger-Multi-Tools von Huss; in KW 32/33 Schutzhelme von Prolyte; in KW 33/34 Zippo-Feuerzeuge von TBF Pyrotec; in KW 35/36 Espressomaschinen von Motionfiber; in KW 37/38 Goodie-Sets von Shure; und in KW 39/40 Movinghead-USB-Sticks von JB.

Im Zuge der neuen Hub-Strategie rund um die Bereiche Live Tech, Stage Tech, Install, Broadcast und Communicate erweitert sich das Aussteller-Portfolio um Brands, die neue Impulse und Synergien für die Entertainment- und Experience-Technology-Branche bringen, unter anderem Layher, TBF Pyrotec, Explo SFX, Minuit Une, Zyxel Networks und Plusnet. Letzte Stände sind noch verfügbar.

www.leatcon.com