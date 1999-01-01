Unipol Dome in Mailand offiziell eröffnet

Mit einem Konzert des italienischen Rockmusikers Luciano Ligabue vor 16.000 Besuchern ist in diesem Monat der von CTS Eventim entwickelte, realisierte und betriebene Unipol Dome in Mailand, Italien, in den Live-Betrieb gestartet.

Am Nachmittag vor dem Konzert hatte Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim, gemeinsam mit Unipol-Präsident Carlo Cimbri, Luciano Ligabue und politischen Vertretern des Landes Italien, der Region Lombardei sowie der Stadt Mailand den Unipol Dome im Rahmen einer offiziellen Zeremonie mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes eröffnet.

Rund 1.000 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport erhielten dabei Einblicke in das Venue, darunter die Premium- und Hospitality-Bereiche mit Lounges, Restaurants und Skyboxen. Auch sie erlebten im Anschluss das Konzert von Ligabue.

Mit bis zu 16.000 Plätzen, einer hochmodernen Produktionsinfrastruktur sowie optimierten Sichtlinien und Akustikbedingungen ist der Unipol Dome auf die Anforderungen internationaler Touring-Produktionen und Major-Sport-Events ausgelegt. Eine große Piazza erweitert das Nutzungsspektrum um Open-Air-Formate für bis zu 20.000 Besucher.

Die Medienfassade macht den Unipol Dome zu einem weithin sichtbaren Blickfang; mit mehr als 2,4 Millionen LEDs und einer Gesamtfläche von 7257 Quadratmetern zählt sie zu den größten ihrer Art in Europa. Eine LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold wird angestrebt.

Foto (v.l.): Gianmarco Mazzi (Italiens Minister für Tourismus), Luciano Ligabue, Klaus-Peter Schulenberg, Giuseppe Sala (Bürgermeister von Mailand), Attilio Fontana (Präsident der Region Lombardei), Federica Picchi (Staatssekretärin für Sport und Jugend der Region Lombardei), Carlo Cimbri, Tommaso Sacchi (Mailands Stadtrat für Kultur). (Fotocredits: Alberto Fanelli/Linda Provini/Aria Ruffini)

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