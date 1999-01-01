Registrierungen für INTHEGA-Kongress 2026 möglich

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 findet in der Stadthalle Bielefeld der INTHEGA-Kongress 2026 statt. Auf die Besucher warten zwei Tage Theatermarkt - die Leitmesse der Gastspielbranche - und am dritten Tag die INTHEGA-Fachtagung mit aktuellen Themen. Das Programm wird durch Kurz-Präsentationen der Gastspielanbieter abgerundet.

Die Fachtagung am 1. Juli 2026 bietet ein Forum für inhaltlichen Austausch und fachliche Weiterentwicklung. In Vorträgen, Panels und Workshops greifen Experten aktuelle Themen der Branche auf: Social Media, technische Standards, Fördermittelakquise, Fachkräftemangel und Betreiberverantwortung.

Besucher sollen Impulse, praxisnahe Lösungsansätze und neue Perspektiven für die Herausforderungen von heute und morgen erhalten. Gleichzeitig lädt die Fachtagung dazu ein, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Zukunftsstrategien zu entwickeln. Die Fachtagung richtet sich an Veranstalter, Anbieter und Gäste.

Anmeldungen zum INTHEGA-Kongress 2026 sind unter https://www.inthega.de/inthega-kongress-2026/online-anmeldung möglich.

www.inthega.de