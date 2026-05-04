Ralf Scheffler verstorben

Ralf Scheffler, Gründer und fast fünfzig Jahre lang Leiter des Musikclubs Batschkapp in Frankfurt am Main, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Dies gab das Team der Batschkapp und des ebenfalls von Scheffler gegründeten Clubs Nachtleben bekannt. Ralf Scheffler, geboren am 30. Dezember 1948 in Hochheim am Main, starb demnach unerwartet am 4. Mai 2026.

„Mit Ralf Scheffler verliert Hessen eine prägende Persönlichkeit der Musik- und Kulturszene“, sagt Timon Gremmels, Hessens Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. „Als Mitbegründer der Batschkapp hat er einen Ort geschaffen, der weit über Frankfurt hinaus gestrahlt hat.“

„Der Tod von Ralf Scheffler hinterlässt eine große Lücke in der Frankfurter Musiklandschaft“, konstatiert Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef. „Er hat mit seinem über mehrere Jahrzehnte lang andauernden Engagement dafür gesorgt, dass Frankfurt als zentraler Spielort für nationale und internationale Größen der Alternative- und Independent-Rockszene wahrgenommen wurde und wird.“

www.batschkapp.net