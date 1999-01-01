Profox investiert in Global-Truss-PreRig-System

Der Veranstaltungstechnik-Dienstleister Profox ApS aus Svenstrup, Dänemark, hat umfassend in das PreRig-Truss-System von Global Truss investiert und damit seinen Bestand für Touring-, Event- und Produktionsanwendungen weiter ausgebaut.

Bereits im März 2026 entschied sich Profox nach Prüfung des Systems im Vorfeld der Integrated Systems Europe für die Anschaffung von über siebzig Sets der PreRig-Touringtraverse. Die Investition umfasst unter anderem dreißig Sets mit 240 cm Länge, zwanzig Sets mit 200 cm Länge sowie jeweils zehn Sets in den Längen 160 cm und 300 cm, jeweils inklusive passendem Dolly.

Damit möchte Profox seine Kapazitäten im Bereich professioneller Rigging- und Touringlösungen stärken. Ergänzend befinden sich bereits zahlreiche Global-Truss-Standardtraversen im Vermietpark des Unternehmens, die regelmäßig bei Tourproduktionen im Einsatz sind.

„Anstatt zwei unterschiedliche Systeme auf Lager nehmen zu müssen, können wir mit der PreRig-Traverse von Global Truss alle relevanten Anwendungsfälle mit einem Produkt abbilden“, sagt Frederik Østergaard Lisborg, technischer Projektleiter bei Profox.

(Foto: Global Truss/Profox)

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