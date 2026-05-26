Produzent Mack beim Open House der Popakademie Baden-Württemberg zu Gast

Am 26. Mai 2026 ist ab 18 Uhr der Producer Mack zu Gast beim Open House der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Im Gespräch mit Derek von Krogh spricht er über seine Arbeit mit Künstlern wie Queen, David Bowie, Giorgio Moroder, T.Rex, Deep Purple, Rolling Stones, Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Scorpions, Billy Squier, Meat Loaf, BAP und Extreme.

Reinhold Mack, geboren 1946, absolvierte eine Lehre zum Klavierbauer und begann 1970 in den Union Studios eine Tonmeister-Ausbildung. 1972 wurde er von Musikproduzent Giorgio Moroder für die Musicland Studios abgeworben. 1979 begann Macks Freundschaft mit Queen, die unter anderem die Songs „Another One Bites The Dust“, „Radio Ga Ga“, „I Want To Break Free“ und „Under Pressure“ mit ihm aufnahmen.

Die Teilnahme am Open House im Raum 001 der Popakademie Baden-Württemberg ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

www.popakademie.de