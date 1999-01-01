Panasonic übernimmt Hive

Die Panasonic Projector & Display Corporation hat 100 Prozent der ausgegebenen Anteile des britischen Medientechnologie-Unternehmens Hive Media Control Ltd. übernommen. Panasonic will damit seine Kompetenzen in den Bereichen Medienwiedergabe und -steuerung für immersive und fest installierte Umgebungen stärken.

Die Übernahme markiert einen weiteren Schritt in Panasonics Entwicklung vom Hardware-orientierten Hersteller hin zu einem Anbieter umfassender visueller Lösungs-Ökosysteme und erweitert das Angebot über Projektion und Display hinaus auf Software-, Workflow- und integrierte Medienbereitstellungslösungen.

Gleichzeitig wird Hive weiterhin als eigenständiges Unternehmen mit einem herstellerneutralen Marktansatz operieren. Panasonic will das Wachstum von Hive unterstützen und dabei die gewünschte Unabhängigkeit bewahren. Dies gewährleiste Kontinuität für die bestehenden Kunden und Partner von Hive, einschließlich jener, die Hive zusammen mit Projektor- und LED-Display-Marken außerhalb von Panasonic einsetzen.

Mit Hive erweitert Panasonic seine Möglichkeiten, Kunden sowohl am Display-Endpunkt als auch über weite Teile des Workflows hinweg - von der Inhaltswiedergabe und -steuerung bis hin zur Bereitstellung und zum Betrieb - zu unterstützen. Die BeeBlade-Plattform von Hive basiert auf dem Intel-Smart-Display-Module-Standard und ermöglicht die direkte Integration mit Projektoren, Direct-View-LED-Displaysystemen und professionellen Displays.

„Diese Partnerschaft gibt uns die Größe und Reichweite, um unsere Vision schneller voranzubringen, während wir die Offenheit und den Plattform-unabhängigen Ansatz bewahren, auf den unsere Kunden vertrauen“, kommentiert Mark Calvert, Mitgründer und CEO von Hive Media Control Ltd. „Ich möchte auch meinen Mitgründern Dave Green und Trey Harrison sowie unserem großartigen Hive-Team danken - ihr Vertrauen und ihr Engagement bedeuten, dass wir dieses nächste Kapitel gemeinsam angehen.“

(Foto: Hive/Panasonic)

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