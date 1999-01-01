Laserworlds Club-Serie auf zwei Produkte konzentriert

Die Laserworld Club-Serie ist seit mehr als fünfzehn Jahren auf dem Markt und gilt als die bekannteste Produktreihe von Laserworld. Die neuen Modelle Laserworld CS-3000 Micro und Laserworld CS-6000 Micro übernehmen jetzt die Produktpalette mit Fokus auf Erschwinglichkeit für DJs, Entertainer, Bars, Nachtclubs und Konzert-Venues.

Die Geräte der Club Series Micro verfügen laut Hersteller über alle Funktionen, die für den einfachen und semiprofessionellen Einsatz benötigt werden. Automatikbetrieb, Sound-to-Light-Modus sowie DMX werden über das Mainboard realisiert. Darüber hinaus sind die CS-Geräte mit einem ILDA-Anschluss ausgestattet, um sie per Lasersoftware steuern zu können.

Nutzern, die sich für eine professionelle Computersteuerung entscheiden und ihren Laser mit einem Laserworld-ShowNet-Interface kombinieren, stehen der gesamte Funktionsumfang und die Steuerungsmöglichkeiten der ShowNet-Umgebung zur Verfügung.

Mit ihren grafikfähigen Scannern eignen sich die neuen Geräte der Club-Serie für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter auch die Darstellung einfacher Grafiken oder die Anzeige von Logos. Die analoge Farbmodulation ermöglicht die Darstellung von Tausenden verschiedener Farbtöne.

Der Laserworld CS-3000 Micro ist mit einer garantierten Leistung von 2,5 W am Austritt spezifiziert, während der Laserworld CS-6000 Micro eine garantierte Leistung von 5,8 W am Austritt liefert.

(Fotos: Laserworld)

www.laserworld.com