Industrieareal mittels Breakout-Räumen und Akustikwänden von HMS Design Solutions als Konferenzlocation genutzt

Für ein Strategie-Meet-Up im April 2026 hat HMS Design Solutions eine Industriehalle in eine Eventlocation transformiert. Rund 400 Teilnehmer, 26 Speaker sowie zahlreiche Partner und Aussteller kamen für eineinhalb Tage zusammen, um gemeinsam an strategischen Themen und zukünftigen Entwicklungen zu arbeiten.

Das übergeordnete Raumkonzept, das die Halle in unterschiedliche Funktionszonen gliederte, wurde durch den Veranstalter definiert; die Umsetzung zentraler Elemente wie Plenumsbereich, Auditorium sowie Partnerflächen und Networking-Zonen übernahm HMS. Das Unternehmen realisierte unter anderem Breakout-Räume (eigenständige, physische Nebenräume innerhalb größerer Veranstaltungsflächen, die für kleinere Gruppenformate wie Workshops, Diskussionen oder Strategie-Sessions genutzt werden können).

Im Fokus des Strategie-Meet-Ups standen drei Breakout-Räume mit jeweils rund 140 Quadratmetern Fläche innerhalb der bestehenden Hallenstruktur, die als Plattform für parallele Strategie-Meetings und Präsentationen dienten. Zum Einsatz kam unter anderem ein in der Entwicklung befindliches Akustikwandsystem, das räumliche Struktur schuf und durch seinen mehrschichtigen Aufbau zur Schallabsorption beitrug. Das von HMS konstruierte System wurde erstmals in diesem Umfang eingesetzt.

Mittels der genutzten HMS-Systeme konnten Wandflächen individuell bedruckt und gebrandet werden, um funktionale und visuell prägnante Räume mit klarer Markenführung zu realisieren. Für eine optimierte Nachhaltigkeit sind sämtliche HMS-Elemente modular aufgebaut und vollständig wiederverwendbar. Als Mietprodukte für temporäre Veranstaltungen konzipiert, sollen sie einen ressourcenschonenden Einsatz über mehrere Events hinweg ermöglichen und den Material- sowie Produktionsaufwand reduzieren.

Die Breakout-Räume boten ca. 17,5 x 8 Meter Grundfläche bei 2,5 Metern Höhe, fünf integrierte Zugangslösungen pro Raum und insgesamt rund 155 laufende Meter Wand (ca. 400 Quadratmeter Fläche). Neu entwickelte Netzwerktische von HMS dienten als Präsentationseinheiten für Partner und Aussteller. Ausgestattet mit jeweils zwei integrierten Screens und intelligenter Verwaltungssoftware, ermöglichten sie eine flexible Nutzung im laufenden Betrieb. Inhalte konnten automatisiert gesteuert werden, beispielsweise durch das Abspielen von Stand-by-Visuals bei getrennten Endgeräten. Diese Einheiten waren zentraler Bestandteil der Eventkommunikation vor Ort und rund um die Plenumsfläche.

Zur ganzheitlichen Aufwertung der Eventfläche wurden rund 1.800 Quadratmeter Teppichboden verlegt. Neben der visuellen Strukturierung der Halle habe dabei laut HMS vor allem die akustische Optimierung eine entscheidende Rolle gespielt. Gemeinsam mit den eingesetzten Akustiksystemen sei so eine deutlich verbesserte Aufenthalts- und Kommunikationsqualität innerhalb der großvolumigen Industriearchitektur entstanden. Die Realisierung des Projekts erfolgte innerhalb eines Zeitfensters mit drei Aufbautagen und einem Abbautag.

(Fotos: HMS Design Solutions)

www.hms-designsolutions.com