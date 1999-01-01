Harting feiert Jubiläum in Mexiko

Die Harting Technologiegruppe hat das zehnjährige Bestehen ihres Standortes in Silao, Mexiko, gefeiert. Aus einem Team von circa dreißig Mitarbeitern in den Anfangstagen ist mittlerweile ein Standort mit 700 Beschäftigten geworden, die von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Kundendienst die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Das Team feierte das Jubiläum gemeinsam mit Lieferanten, Partnern und Vertretern aus der Politik.

Im Jahr 2016 hatte das zunächst kleine Harting-Team das circa 1.200 Quadratmeter große Gelände in Silao bezogen. Schnell habe sich gezeigt, dass die Entscheidung für den Standort die richtige gewesen sei. Führende Automobilhersteller und -zulieferer eröffneten ebenfalls in Mexiko ihre Werke und beschleunigten damit das Wachstum.

„So hatten wir von Beginn an den Finger am Puls dieses wichtigen Marktes“, sagt Philip Harting, CEO der Harting Technologiegruppe. „Auch in den nächsten Jahren setzen wir alles darauf, die Anforderungen unserer Kunden nach individuellen Anschlusslösungen zu erfüllen. Wir freuen uns aber auch auf zusätzliche Wachstumsimpulse aus ganz unterschiedlichen Branchen wie Energie, Mobilität oder Infrastruktur.“

Der Standort Silao stehe beispielhaft für Hartings Ansatz „In the region - for the region“. Mit Entwicklung, Produktion und Service vor Ort richte sich das Unternehmen an den Anforderungen der regionalen Märkte aus. Die Nähe zu Kunden ermögliche kurze Wege, enge Abstimmung und schnelle Reaktionszeiten, von der ersten Idee bis zur Serienfertigung. Gleichzeitig stärke Harting mit dem Standort die industrielle Wertschöpfung in der Region Guanajuato und schaffe langfristige Perspektiven für Mitarbeiter, Partner und Kunden.

(Foto: Harting Technologiegruppe)

www.harting.com