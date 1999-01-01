Halle 32 installiert neues Beschallungssystem von Coda Audio

Die Gummersbacher Halle 32 bietet seit 2013 ein vielfältiges kulturelles Programm, von Lesungen über Theateraufführungen und Orchesterkonzerte bis hin zu Heavy-Metal-Produktionen. Um dieser Bandbreite gerecht zu werden, investiert das Venue kürzlich in eine flexible, leistungsfähigere Audiolösung. Im Rahmen einer herstellerneutralen Ausschreibung fiel die Wahl auf ein maßgeschneidertes System von Coda Audio.

Im Mittelpunkt der Installation steht ein ViRay-Doppel-8-Zoll-3-Wege-Line-Array-System. Ergänzt wird das Setup durch SCP-Dual-18-Zoll-Subwoofer in Aufstellung mit kardioider Abstrahlkontrolle sowie verschiedenen Modellen der Hops-Serie für Nahfeld- und Delay-Anwendungen. Wegen der kompletten Steinbauweise der langen, aber nicht sehr breiten Location habe sich die Installation als herausfordernd erwiesen.

„Aufgrund der besonderen Raumgeometrie war früh klar, dass nicht jedes Beschallungskonzept gleichermaßen funktionieren kann“, erläutert Fachplaner Sascha Klein von Klein Klang, der im Vorfeld verschiedene Systemkategorien - von Punktquellen bis hin zu Line-Arrays - untersuchte, simulierte und bewertete. Neben der akustischen Performance seien auch Handling, Flexibilität und Budget berücksichtigt worden. Ergänzend zur Simulation fand ein Probehören statt, um die theoretischen Ergebnisse einem Praxistest zu unterziehen.

„In der Halle 32 mit begrenzter Flughöhe war es wichtig, ein System zu wählen, das ausreichend Headroom bietet und die Schallenergie kontrolliert über die Länge der Halle transportieren kann“, so Klein. Da die Halle mit variablen Bühnenpositionen und unterschiedlichen Veranstaltungsformaten arbeitet, habe das System so konzipiert werden müssen, dass sich Array-Positionen und Setups mit geringem Zeitaufwand an wechselnde Produktionsanforderungen anpassen lassen.

Insgesamt umfasst das gewählte Coda-Audio-Setup in der Halle 32 zwölf ViRay-80 und sechs ViRay-120 für die Hauptbeschallung (geflogenes L/R-System mit optimierter Winkelung für maximale Reichweite) sowie sechs SCP-Subwoofer, vier Hops7-Pro (2-Wege-Point-Source-Lautsprecher für die Nahfeldbeschallung), zwei Hops12i-Pro (3-Wege-Point Source-Lautsprecher für die Delaybeschallung) und diverse Linus-Controller-Endstufen.

Foto: die Band Grobschnitt beim Soundcheck in der Halle 32, Ende April 2026. (Fotocredit: Michael Danielak-Kölpin)

www.codaaudio.com

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