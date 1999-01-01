Groh-P.A. investiert in Roxx Neo und Roxx Icon

Groh-P.A. Veranstaltungstechnik aus Buchholz bei Hamburg investiert in Scheinwerfer der Neo- und Icon-Serien von Roxx. Groh-P.A. realisiert Produktionen unterschiedlicher Größe - bis hin zu Arena-Touren - und ist zugleich stark im Bereich Dry Hire tätig.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von Roxx sei „die Kombination aus technischer Auslegung und Marktfähigkeit der Scheinwerfer“ gewesen, so das Unternehmen. Die Zumietbarkeit innerhalb bestehender Netzwerke sowie die Akzeptanz der Produkte im Markt seien zentrale Kriterien bei der Produktauswahl gewesen.

Mit der Neo-Serie erweitert Groh-P.A. seinen Bestand im Bereich moderner LED-Wash- und Floodlights. Roxx Neo, Neo Mini und Neo Lite sollen dabei unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines konsistenten, nahtlos kombinierbaren Systems abdecken.

Mit Icon F6 und Icon F8 investiert Groh-P.A. parallel in die neueste Fresnel-Scheinwerfergeneration für klassische Anwendungen in der Bühnen- und Personenbeleuchtung. Besonders „die mittels Full-Lense-Illumination homogene Ausleuchtung ohne sichtbaren Hotspot und die zum Patent angemeldeten Torblenden“ hätten das Team von Groh-P.A. überzeugt.

Auch die Erfahrungen mit der bereits im Bestand befindlichen Cluster-Serie von Roxx seien in die jüngste Entscheidung mit eingeflossen. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Roxx weiter auszubauen“, konstatiert Jan Grohmann-Falke, Geschäftsführer von Groh-P.A.

Foto (v.l.): Jan „Groh“ Grohmann-Falke, Fynn Heidutzek. (Fotocredit: Groh-P.A. Veranstaltungstechnik)

www.groh-pa.de

www.roxxlight.com