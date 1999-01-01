Dick Brave mit ETC-Tour-Hog-Lichtsteuerkonsole auf Tour

Lichtdesigner Rolf Wenzel nutzt eine ETC Tour Hog für die laufende Tournee von Dick Brave, dem Rockabilly-Alter-Ego von Popsänger Sasha. „Im Fokus des Lichtkonzepts stehen vier mit 220 Glühlampen beleuchtete Großbuchstaben: DICK“, erläutert Wenzel. „Der Rest herum ist überschaubar: Unterlicht, etwas Seitenlicht - das war’s auch schon.“

„Ich habe mir angeschaut, was in den 1950er- und 1960er-Jahren so üblich war“, fährt er fort. „Dieses Retro-Feeling wollten wir auch generieren - und das ist uns gelungen.“ Zum Einsatz kam dabei die neue Tour-Hog-Konsole von ETC. Wenzel steuert die Show komplett manuell, ohne Timecode oder MIDI-Unterstützung. „Die Band hat eine wilde Energie, die Tempi wechseln ständig“, sagt er. „Genau darauf spontan reagieren zu können, macht den Reiz aus.“ Entsprechend wichtig sei ein schneller, direkter Zugriff auf alle Funktionen.

Gearbeitet wird mit einer festen Song-Struktur: Für jeden Titel legt Wenzel eigene Pages an, zwischen denen er sich während der Show bewegt. Ergänzt wird dies durch eine sogenannte „Template Page“, auf der alle essenziellen Funktionen dauerhaft verfügbar bleiben - etwa Seiten- und Unterlichter oder grundlegende Looks. Dadurch könne der LD jederzeit auf wichtige Parameter zugreifen, auch bei kurzfristigen Änderungen im Ablauf. Die übrigen Fader nutzt Wenzel flexibel für songspezifische Effekte, Farbwechsel oder spezielle Looks für die beleuchteten Buchstaben.

Trotz wechselnder Venues benötige er meistens nur rund zwanzig Minuten, um die Konsole an die jeweilige Bühne anzupassen, sagt Wenzel. Dabei nutze er auch vorhandene Hauslicht-Systeme, vor allem Blinder und Frontlicht für die Interaktion mit dem Publikum. „Der große Dick-Brave-Schriftzug ist so effizient, dass die Bühne selbst ohne klassisches Gegenlicht immer Tiefe behält“, so Wenzel.

(Fotos: ETC/Rolf Wenzel)

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