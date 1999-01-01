Thomas Riedel übernimmt Arri

Thomas Riedel, Gründer und Inhaber von Riedel Communications und der Riedel Group, übernimmt Arri, Hersteller von Kamera- und Lichttechnik für Film und Live-Entertainment mit Sitz in München. Der Wuppertaler Unternehmer überzeugte mit seinem Konzept für eine neue Heimat von Arri und setzte sich damit auch im internationalen Umfeld durch. Mit der Übernahme realisiert er zugleich die bislang größte Akquisition seiner unternehmerischen Laufbahn.

Durch die Übernahme von Arri schafft Thomas Riedel eine enge strategische Verbindung zwischen Arri und der Riedel Group und erweitert die gemeinsame Expertise entlang der gesamten Produktionskette - von der Kameraoptik bis zur Ausspielung. Das Arri-Ökosystem aus Kamera-, Beleuchtungs- und Systemtechnologie ergänze das bestehende Portfolio der Riedel Group ideal und eröffne neue technologische und marktstrategische Perspektiven für beide Unternehmen, so Riedel.

Seit seiner Gründung im Jahr 1917 befindet sich Arri in Familienbesitz und gilt als weltweit führender Hersteller professioneller Filmtechnik, ausgezeichnet mit zwanzig wissenschaftlichen und technischen Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. „Arri steht seit über einem Jahrhundert für Ingenieurskunst, Innovationskraft und höchste Qualität. Diese Erfolgsgeschichte wird nun fortgeschrieben und verbleibt in deutscher Unternehmerhand“, so Dr. Walter Stahl, Geschäftsführer der Arri GmbH und Mitglied der Gründerfamilie.

In enger Zusammenarbeit wollen Arri und Riedel neue Wachstumsfelder erschließen, vor allem im Bereich Live-Entertainment und Sport. Durch die Zusammenführung von Arri- und Riedel-Technologien sollen integrierte Lösungen entstehen, die Kunden neue kreative und technische Möglichkeiten eröffnen. Ein erstes gemeinsames Projekt ist die Premiere von Arri-Kameratechnik beim Eurovision Song Contest, mit Riedel als Technologiepartner und NEP als Produktionsdienstleister.

Thomas Riedel übernimmt die Rolle des Inhabers. Das bestehende Management-Team von Arri soll den bereits begonnenen Transformationsprozess des Unternehmens fortführen und weiterentwickeln. Dabei bleibt Arri ein eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in München.

„Thomas Riedel hat ein Familienunternehmen in erster Generation aufgebaut und steht für unternehmerische Kontinuität und langfristiges Denken“, sagt Chris Richter, Geschäftsführer von Arri. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Entrepreneur und die sich daraus ergebenden Marktchancen und -zugänge - sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten.“

David Bermbach, Geschäftsführer von Arri, ergänzt: „Die Riedel Group bringt spannende, sich ideal ergänzende Technologien und umfassende Expertise in Live-Produktion in die Partnerschaft ein. Das stärkt unsere strategische Neuausrichtung als ‘Trusted Technology Leader for the Next Generation of Media & Entertainment’.“

Thomas Riedel selbst konstatiert: „Meine unternehmerische Geschichte ist seit jeher eng mit der von Arri verbunden. Diese Übernahme ist für mich der bislang größte persönliche Meilenstein. Sie erfüllt mich mit großem Respekt vor der Marke, den Produkten und dem Team. Gleichzeitig sehe ich enormes Potenzial und freue mich darauf, Arri gemeinsam weiterzuentwickeln und neue Wachstumsimpulse zu setzen.“

Foto (v.l.): Christian Richter, Frank Eischet (CFO, Riedel), Thomas Riedel, David Bermbach und Christoph Stahl (Mitglied der Gründerfamilie, Arri). (Fotocredit: Arri/Riedel Group)

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