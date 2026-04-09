„The World of Hans Zimmer“ erhält Sold Out Award der BigBox Allgäu

Am 9. April 2026 gastierte die Live-Show „The World of Hans Zimmer - The Immersive Symphony“ in der BigBox Allgäu in Kempten. Vor ausverkauftem Haus wurden von Hans Zimmer kuratierte Melodien aus Filmen wie „Dune“, „Inception“, „Der König der Löwen“ und „Gladiator“ gespielt.

Die Solisten, die musikalische Leiterin und der Produktionsleiter nahmen stellvertretend für die gesamte Produktion den Sold Out Award der BigBox Allgäu - in Form einer klassischen Allgäuer Kuhschelle - entgegen.

Foto (v.l.): Fabian Dieterle (BigBox Allgäu), Johannes Stephan (Semmel Concerts Entertainment GmbH), Carla Chamoun (Solistin Gesang), Futurelove Sibanda (Solist Gesang), Nicole Johnson (Music Director, Keys), Timothée Berte-Renou (Solist Cello), Maya Levy (Solistin Violine), Josh Plotner (Solist Holzblasinstrumente). (Fotocredit: Ramona Kloos)

www.bigboxallgaeu.de