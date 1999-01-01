Sportway und Broadcast Solutions übernehmen Studio Automated

Die Sportway Media Group, ein Unternehmen für KI-automatisierte Sportproduktionen, und Broadcast Solutions, ein Systemintegrator und Anbieter innovativer Lösungen für die Broadcast- und Medienbranche, haben bekanntgegeben, Studio Automated, einen Anbieter von KI-Technologien für automatisierte und Remote-Live-Sportproduktionen, gemeinsam zu übernehmen.

Mit diesem Kauf wollen Sportway und Broadcast Solutions nach eigenen Angaben einen „entscheidenden Schritt“ in Richtung Aufbau einer der weltweit fortschrittlichsten und skalierbarsten Plattformen für die Produktion und Distribution von Live-Sport gehen. Durch die Kombination aus KI-gestützter Technologie, softwaredefinierten Workflows, hochwertiger Broadcast-Hardware und globaler operativer Expertise zielt die Partnerschaft darauf ab, das gesamte Spektrum der Sportproduktion abzudecken - von Wettbewerben im Breitensport bis hin zu internationalen Top-Events.

Studio Automated bringt seine KI-Software ein, die bereits tausende Kameras an Veranstaltungsorten in ganz Europa steuert. Die Technologie ermöglicht einen hohen Automatisierungsgrad in der Multikamera-Liveproduktion sowie in Remote-Workflows und unterstützt eine Vielzahl von Sportarten, darunter Fußball, Eishockey, Basketball und Handball. Die Plattform hat sich als Baustein für effiziente, skalierbare und nachhaltige Live-Sportproduktionen etabliert und unterstützt die globalen Ziele einer „Green Production“.

Sportway steuert eine der weltweit größten Produktionslandschaften für Live-Sport bei und realisiert jährlich hunderttausende Spiele über zahlreiche Sportarten, Ligen und Märkte hinweg. Durch diese operativen Strukturen stellt Sportway reale Produktionsumgebungen bereit, in denen KI-basierte Workflows kontinuierlich trainiert, weiterentwickelt und im großen Maßstab eingesetzt werden.

Broadcast Solutions ergänzt die Partnerschaft als Systemintegrator und Technologieanbieter mit der Lieferung von Ü-Wagen, Remote-Produktionsinfrastrukturen, VAR-Lösungen und Broadcast-Workflows für große internationale Sportereignisse. Durch die Übernahme von Egripment B.V., einem Spezialisten für Kamerabewegungssysteme in Sport, Live-Entertainment und Broadcast, im vergangenen Jahr erhält die Partnerschaft direkten Zugang zu spezieller Kameratechnik, Engineering-Kompetenz und einer erweiterten End-to-End-Wertschöpfungskette.

Alle drei Partner - Sportway, Broadcast Solutions und Studio Automated - arbeiten seit mehreren Jahren eng mit DMC Production im Bereich Live-Sportproduktion zusammen. DMC spielte dabei eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der KI-basierten Multikamera-Produktionssoftware von Studio Automated im Rahmen realer Sportproduktionen. Diese langfristige Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass die Technologie unter realen, dynamischen Produktionsbedingungen umfassend erprobt wird und zuverlässig funktioniert.

Gemeinsam ermöglicht die Übernahme ein integriertes „Glass-to-Glass“-Produktionsökosystem, das KI-gestützte Produktion, Software-Steuerungsebenen, Kamerasysteme, Infrastrukturplanung und skalierbare Content-Distribution miteinander vereint. Mit Blick auf die Zukunft soll die gemeinsame Technologie-Roadmap die Fähigkeiten der Plattform weiter ausbauen. Durch die Echtzeiterkennung von Events direkt aus Live-Videofeeds sollen künftig Highlights, Clips und Replays bereits während laufender Spiele automatisiert erstellt werden, um die Fan-Interaktion zu steigern, neue Content-Formate zu erschließen und zusätzliche Einnahmequellen für Broadcaster, Ligen und Rechteinhaber zu schaffen.

„Die Integration zentraler Softwarekompetenzen entlang der gesamten Produktionswertschöpfungskette ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der Sportway Media Group“, sagt Daniel Franck, CEO von Sportway. „Wir arbeiten seit mehr als sieben Jahren eng mit Studio Automated zusammen. Eine gemeinsame Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, unser Angebot weiter zu stärken.“

„Live-Produktion ist Teil unserer DNA“, ergänzt Rainer Kampe, CTO von Broadcast Solutions. „Wir haben gezielt nach Möglichkeiten gesucht, Software- und KI-basierte Produktionswerkzeuge für volumenstarke Live-Sportumgebungen einzusetzen - mit Fokus auf alle Spielklassen unterhalb der Top-Ligen. Die Kombination aus den KI-Algorithmen von Studio Automated mit unserer Kameratechnik und Broadcast-Workflows schafft starke Synergien.“

„Unsere globalen Aktivitäten eröffnen Studio Automated einen deutlich größeren internationalen Markt für seine Lösungen“, fügt Stefan Breder, Co-CEO von Broadcast Solutions, hinzu. „Indem wir diese KI-Technologien direkt in unsere Projekt-, Rental- und System-Workflows integrieren, bringen wir sie schneller und breiter in die Live-Sportproduktion.“

Die Mitbegründer von Studio Automated, Paul Valk und Paul van den Haak, sehen die Übernahme als einen entscheidenden Schritt, um das Wachstum zu beschleunigen, die Marktpräsenz auszubauen und die Position des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Sportproduktion zu stärken. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten sechs Jahren aufgebaut haben, und unterstützen voll und ganz die Vision der Sportway Media Group und von Broadcast Solutions, Studio Automated auf die nächste Stufe zu heben“, so Paul Valk.

www.broadcast-solutions.de

www.sportway.com