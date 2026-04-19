Sieben Comedians mit Sold Out Awards der BigBox Allgäu ausgezeichnet

Binnen fünf Wochen - zwischen dem 14. März und dem 19. April 2026 - präsentierte die BigBox Allgäu in Kempten insgesamt sieben ausverkaufte Shows der Comedians Özcan Cosar, Olaf Schubert, Bülent Ceylan, Emmvee, Chris Tall, Till Reiners und Alain Frei. Alle Künstler wurden von der BigBox Allgäu mit Sold Out Awards in Form von originalen Allgäuer Kuhschellen geehrt.

Fotos (jeweils v.l.n.r.): Fabian Dieterle (BigBox Allgäu), Bülent Ceylan, Maria Löffler-Kistler; Lena Angerer (BigBox Allgäu), Chris Tall; Fabian Dieterle, Özcan Cosar; Fabian Dieterle, Emmvee; Johannes Sohler (BigBox Allgäu), Alain Frei; Johannes Sohler, Till Reiners; Fabian Dieterle, Olaf Schubert. (Fotocredits: Lena Angerer/Valentina Bader/BigBox Allgäu/Fabian Dieterle/Emma Mueller/Niclas Pohl)

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