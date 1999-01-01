Showmatrix investiert in Drohnentechnologie und KI

Die Showmatrix GmbH mit Sitz in Elz (Hessen) hat in die neueste Drohnengeneration Damoda V4 investiert. Mit diesem strategischen Schritt will das Unternehmen seine technologischen Kapazitäten erweitern und seine Position als einer der führenden Anbieter für Drohnenshows in Europa stärken.

Die Damoda V4 steht für die nächste Evolutionsstufe professioneller Showdrohnen: Höhere Leuchtkraft, gesteigerte Effizienz und verbesserte Flugpräzision sollen spektakulärere Inszenierungen ermöglichen. Showmatrix plant, künftig noch komplexere Choreografien, größere Formationen und visuell eindrucksvollere Shows zu realisieren, insbesondere bei großflächigen Events und anspruchsvollen Produktionen.

Mittels der vergrößerten Drohnenflotte sieht sich das Unternehmen in der Lage, Shows mit noch höheren Drohnenzahlen gleichzeitig umzusetzen und Veranstaltungen jeder Größenordnung zu bedienen - von internationalen Großevents bis hin zu exklusiven Markeninszenierungen.

Parallel zur technologischen Aufrüstung hat Showmatrix auch seine Design-Abteilung ausgebaut. Ein erweitertes, interdisziplinäres Kreativteam arbeitet zunehmend mit KI-gestützten Design- und Simulationsprozessen, um kreative Konzepte schneller zu entwickeln, visuell zu optimieren und bereits in frühen Phasen realitätsnah zu testen. Projekte sollen dadurch vollständig in-house umgesetzt werden können.

„Mit der Investition in die Damoda V4 und dem Ausbau unserer Designkompetenz erhöhen wir gezielt unsere Innovationskraft und Geschwindigkeit“, kommentiert Nico Haas, Geschäftsführer der Showmatrix GmbH. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden europaweit die leistungsfähigsten und kreativsten Drohnenshows zu bieten.“

(Fotos: Showmatrix GmbH)

www.showmatrix.de