Sennheiser bringt geschlossenen Kopfhörer HD 480 Pro für Monitoring, Produktion, Aufnahme und Mixing auf den Markt

Mit dem HD 480 Pro veröffentlicht Sennheiser einen geschlossenen Referenzkopfhörer für Studio- und Live-Anwendungen, etwa beim beim Aufnehmen, Tracking oder Monitoring.

„Im Vergleich zu anderen geschlossenen Kopfhörern ist der Bass beim HD 480 Pro deutlich präziser“, sagt Jimmy R. Landry, Category Market Manager, Music Industry bei Sennheiser. „Die Wiedergabe der tiefen Frequenzen ist äußerst genau und realistisch.“ Der HD 480 Pro ist der bislang vielseitigste professionelle Kopfhörer von Sennheiser und für nahezu alle Hörsituationen geeignet - von Home-Lautsprechern über den Einsatz im Auto bis hin zu PA-Systemen.

Eine mehrstufige passive Geräuschabschirmung sowie Ohrpolster mit weichen Aussparungen für Brillenbügel sorgen für die Abdichtung, um die gewünschte Klangwiedergabe zu gewährleisten. Eine Reihe von Designmaßnahmen - zusammengefasst unter dem Begriff „Vibration Attenuation System“ - eliminieren unerwünschte Vibrationen, Reflexionen und Verzerrungen, um die Klarheit des Audiosignals zu bewahren. Die ultraleichten Schwingspulen des HD 480 Pro sollen eine authentische und dynamische Wiedergabe ermöglichen.

Wie sein offenes Pendant, der HD 490 Pro, nutzt auch der HD 480 Pro mehrere patentierte Technologien von Sennheiser. Aufgrund seines mechanischen Designs passt sich der Kopfhörer an den Kopf an, um unabhängig von der Kopfform einen gleichmäßigen Kontaktdruck zu gewährleisten. Bei Brillenträgern drücken die Ohrpolster nicht auf die Bügel der Brille, sondern verfügen über eine weiche Nut, die gleichzeitig für Abdichtung und Tragekomfort sorgen soll.

In der Nähe der Ohrmuschel sorgen die Wendel des Kopfhörerkabels dafür, dass der HD 480 Pro effektiv von Körperschall- und Kabelgeräuschen entkoppelt wird, etwa wenn das Kabel gegen den Schreibtisch schlägt. Um sich an unterschiedliche Setups anzupassen, kann das abnehmbare Kabel links oder rechts in den HD 480 Pro gesteckt werden. Zur besseren Erkennbarkeit sind die linke und rechte Ohrmuschel mit Braille-Markierungen versehen.

Der offene HD 490 Pro und der geschlossene HD 480 Pro stehen an der Spitze der 400er-Serie von Sennheiser. „Welches Modell die bessere Wahl ist, hängt davon ab, wie man arbeitet“, sagt Gunnar Dirks, Senior Product Manager für professionelle Kopfhörer. „Der offene HD 490 Pro eignet sich ideal für das Mixing in ruhigen Umgebungen, während ich den geschlossenen HD 480 Pro für Anwendungen empfehlen würde, wo eine gute Abschirmung benötigt wird“ - zum Beispiel, wenn man den Gesang direkt bei der Aufnahme monitoren möchte, als FOH-Referenz oder ein Raum gemeinsam mit anderen Personen genutzt wird.

Der Wandlerdurchmesser des HD 480 Pro beträgt 38 mm, der Frequenzgang 3 bis 28.700 Hz (-10 dB) und der maximale Schalldruckpegel 130 dB (1 kHz, 5 Prozent THD). Die Empfindlichkeit liegt bei 107 dB SPL (bei 1 kHz/1 Vrms ) bzw. 98 dB (bei 1 kHz, 1 mW), der Klirrfaktor bei <0,5 Prozent (bei 1 kHz, 100 dB SPL), die Impedanz bei 130 Ohm (1 kHz) und die Nennleistung bei 300 mW (100 h, Rauschen gemäß IEC 60268). Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C im Betrieb; -25 °C bis +70 °C bei Lagerung. Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 Prozent, nicht kondensierend im Betrieb; 10 bis 90 Prozent bei Lagerung. Das Gewicht beträgt 272 g (ohne Kabel).

Der HD 480 Pro ist ab sofort erhältlich, im Lieferumfang sind Recording-Ohrpolster, ein drei Meter langes Spiralkabel und eine Transporttasche enthalten. Der HD 480 Pro Plus wird anstelle der Tasche mit einem Case geliefert. Als Zubehör sind Ersatz-Ohrpolster, Ersatz-Spiralkabel (3 m), 1,8 m lange gerade Kabel, 3 m lange gerade Kabel, symmetrische Kabel, (Ersatz-)Cases, (Aufbewahrungs-)Cases und (Ersatz-)Taschen erhältlich.

(Fotos: Kochstrasse - Agentur für Marken GmbH)

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