Qvest schließt Partnerschaft mit Rise Women in Broadcast in der MENA-Region

Qvest, Anbieter medienfokussierter Services, unterstützt die Organisation Rise beim Aufbau ihres neuen MENA-Chapters. Im Fokus der Partnerschaft steht ein dediziertes Mentoring-Programm, das darauf abzielt, Frauen in der regionalen Broadcast- und Medienindustrie zu stärken.

Rise ist eine globale Interessenvertretung, die 2017 gegründet wurde und sich der Förderung von Frauen in der Broadcast- und Medientechnologie verschrieben hat. Nach der Teilnahme am Rise-Mentoring-Programm 2025 in Australien und Neuseeland engagiert sich Qvest nun als Headline-Partner der Rise Community in der MENA-Region. Ziel dieser Partnerschaft ist der Aufbau einer neuen Plattform, die Frauen in der Broadcast- und Medienbranche durch Fachwissen, Ressourcen und starkes lokales Engagement stärkt.

Seit der Gründung hat Rise bereits Hunderte von Frauen in Europa, Nordamerika, der ANZ-Region, APAC und Indien begleitet und gefördert. Das Rise-Mentoring-Programm in der MENA-Region startet offiziell im September 2026 und bietet strukturierte Mentoring-Formate, Networking-Möglichkeiten, Austauschplattformen und Speaker-Slots auf Branchenveranstaltungen sowie Initiativen zur gezielten Weiterbildung und Karriereentwicklung.

„Wir freuen uns sehr, Qvest als Partner willkommen zu heißen und gemeinsam die Mission von Rise Women in Broadcast in der MENA-Region weiter voranzutreiben“, kommentiert Deborah Cross, Operations Director bei Rise Women in Broadcast. „Das Engagement von Qvest stärkt unser peerbasiertes Mentoring-Netzwerk - eine Plattform, auf der Frauen in allen Karrierestufen die Kontakte und die Einblicke erhalten, die sie benötigen, um in der Broadcast- und Medienindustrie selbstbewusst und erfolgreich zu sein.“

„Bei Rise setzen wir uns dafür ein, Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen, indem wir Räume schaffen, in denen Frauen Expertise teilen, aus Erfahrungen lernen und mit Klarheit und Zielstrebigkeit Führungsrollen übernehmen können“, so Cross weiter. „Das Engagement von Qvest spiegelt eine gemeinsame Überzeugung in inklusives Wachstum und nachhaltigen Fortschritt der Branche wider. Gemeinsam erweitern wir Chancen, verstärken Stimmen und erzielen nachhaltige Wirkung für Chancengleichheit von Frauen.“

Pilar Márquez, Head of Project Management bei Qvest, wird als Mentorin im MENA-Programm tätig sein. „Die Initiative unterstützt und befähigt Frauen in allen Phasen ihrer beruflichen Entwicklung - von der Ausbildung bis in höchste Führungspositionen“, so Márquez. „Mentoring ist ein starker Treiber für Selbstvertrauen, Sichtbarkeit und langfristige Karriereentwicklung. In einer sich schnell entwickelnden Medienlandschaft wie der MENA-Region ist es entscheidend, Talente aktiv zu fördern und strukturierte Wege zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, sich zu entfalten und Führungsverantwortung zu übernehmen.“

Die Zusammenarbeit mit Rise ist auf eine langfristige Partnerschaft ausgelegt. Aufbauend auf den ersten Aktivitäten planen beide Organisationen gemeinsame Initiativen auf der Cabsat 2026 sowie bei weiteren regionalen Veranstaltungen, um Plattformen für Austausch, Sichtbarkeit und Chancen für Frauen in der Medientechnologiebranche zu schaffen.

Fotos (v.l.): Pilar Márquez, Deborah Cross. (Fotocredits: Qvest/Rise)

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