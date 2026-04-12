Prof. Dr. Dieter Seitzer verstorben

Am 12. April 2026 verstarb Prof. Dr. Dieter Seitzer im Alter von 92 Jahren. Als Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und als Gründungsdirektor des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS prägte Seitzer die Mikroelektronik-Forschung in Erlangen und darüber hinaus und legte den Grundstein für das weltweit bekannte mp3-Format.

Dieter Seitzer wurde nach seinem Studium und seiner Promotion an der TH Stuttgart und anschließender Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon, Schweiz, im Jahr 1970 an den Lehrstuhl für Technische Elektronik der FAU Erlangen-Nürnberg berufen. Als Lehrstuhlinhaber setzte er die ersten Forschungsschwerpunkte auf den Gebieten der Datenreduktion für Bild und Tonsignale und der Realisierung der dazu benötigten Bauelemente und Schaltungen. Mit seiner angegliederten Informatik-Forschungsgruppe eröffnete Seitzer neuartige Perspektiven für die Bereiche Mikroprozessoren und Mikrocomputer.

Als Beauftragter für den Technologietransfer der Technischen Fakultät initiierte Seitzer die Gründung der Kontaktstelle für Forschungs- und Technologietransfer im Jahr 1981. Unter seiner Geschäftsführung entstand 1984 das „Zentrum für Mikroelektronik und Informationstechnik“, woraus 1985 die „Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Integrierte Schaltungen“ und im Jahr 1990 schließlich das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS hervorgingen, welches er bis 1998 leitete.

Dieter Seitzer hat sein Leben der angewandten Forschung gewidmet und das Fraunhofer IIS zu einem der erfolgreichsten Aushängeschilder der deutschen Forschungslandschaft gemacht. Besonderen Wert legte er darauf, interdisziplinär zu denken - der Grundstein für die heutige Themenvielfalt und die breite Wissensbasis am Fraunhofer IIS.

Die Fähigkeit des interdisziplinären Denkens war besonders in der frühen Entwicklungsgeschichte des Instituts gefragt, als es um innovative Verfahren zur hochwertigen Übertragung von Musikdaten über Telefonleitungen ging. Seitzer erkannte früh das Potenzial der Audio-Datenkompression, hat seine Grundlagen an der Universität erarbeitet und die technologische Weiterentwicklung am Fraunhofer IIS mit großem Engagement gefördert. Daraus entstand das heute weltweit bekannte mp3-Format.

Seitzer erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Erfolge und Verdienste als Wissenschaftler, darunter das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, die Staatsmedaille der Bayerischen Staatsregierung, den Verdienstorden des Freistaats Bayern sowie den Goldenen Ehrenring der Stadt Erlangen. Die höchste bayerische Auszeichnung für Wissenschaft und Kunst, den Bayerischen Maximiliansorden, erhielt er im Jahr 2006. 2007 würdigte ihn außerdem die amerikanische Consumer Electronics Association (CEA) für die Entwicklung und Verbreitung des mp3-Formats. Nicht zuletzt fand er stellvertretend für das Fraunhofer-Entwicklerteam Einzug in die „CE Hall of Fame“.

„Herr Seitzer war für mich ein Vorreiter, ohne den es weder das Fraunhofer IIS noch das mp3-Format geben würde. Er hatte sehr früh die Idee, Musik über Telefonleitungen zu übertragen. Von Rückschlägen, wie abgelehnten Forschungs- oder Patentanträgen, ließ er sich nicht abschrecken. Seine Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern und seine Ziele beharrlich umzusetzen, führten letztendlich zu großem Erfolg. Genau so, wie er seine eigenen Ideen mit Überzeugung verfolgte, unterstützte er auch seine Mitarbeitenden: ‘Wenn jemand eine gute Idee hat, dann bekommt er die Unterstützung, sie aufzubauen und auszuführen - und hoffentlich Großes daraus zu machen.’ Diesen Geist leben wir am Fraunhofer IIS heute noch und sind Herrn Seitzer für sein Wirken sehr dankbar.“

- Prof. Dr. Bernhard Grill, geschäftsführender Leiter des Fraunhofer IIS

„Mit Dieter Seitzer verliert die FAU einen herausragenden Wissenschaftler, Ingenieur und Innovator - wegweisende Entwicklungen wie mp3 wären ohne ihn nicht möglich gewesen. In jedem Smartphone der Welt steckt Audio-Codierungstechnologie, die Dieter Seitzer mitgeprägt hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

- Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der FAU Erlangen-Nürnberg

(Foto: Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS/Glasow-Fotografie Erlangen)

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