Licht-Upgrade mit ETC im Tarkington

Das Tarkington in Carmel, Indiana, ist Teil des Allied Solutions Center for the Performing Arts und bietet ein vielseitiges Programm, von Broadway-Produktionen über Tanz bis hin zu Live-Konzerten. Um zukunftsfähig zu bleiben, investierten die Verantwortlichen in ein modernes Beleuchtungssystem von ETC.

Im Zentrum der Modernisierung stehen die Scheinwerfer Halcyon Gold, ColorSource Spot V und Source Four LED Series 3. Das System wurde durch eine Eos-Apex-10-Konsole ergänzt und gemeinsam mit Indianapolis Stage Sales and Rentals realisiert. Die bisherige Anlage war laut Betreiber zunehmend wartungsintensiv geworden und habe durch unkonventionelle Patching-Strukturen die Arbeit von Gast-Lichtdesignern erschwert. Zudem basierte ein Großteil der Beleuchtung noch auf ineffizienter Glühlampentechnologie.

Ursprünglich war eine klassische Kombination aus Profil-, Wash- und Effektscheinwerfern geplant. Im Projektverlauf zeigte sich jedoch, dass sich viele Anforderungen mit einem einzigen, leistungsstarken Scheinwerfertyp abdecken lassen. „Dieser Ansatz mit einem einheitlichen Scheinwerfer hat uns sofort überzeugt“, sagt Josh Hasty, Technischer Leiter des Tarkington. „Die Geräte lassen sich flexibel einsetzen - ob als Wash, Profil oder für Seitenlicht.“

Nach Tests und Vergleichen fiel die Wahl auf den Halcyon Gold von ETC. Insgesamt wurden 88 Geräte installiert, die eine Lichtleistung von bis zu 31.000 Lumen bieten. Auch weitere Spielstätten des Allied Solutions Center wurden modernisiert, darunter das Payne & Mencias Palladium. Dort ersetzten mehrere Eos-Apex-10-Konsolen die bisherigen Eos-Classic-Pulte. Die vereinheitlichte Technik ermöglicht es nun, Equipment bei Bedarf flexibel zwischen den Venues auszutauschen.

(Fotos: ETC/Joshua Hasty Photography)

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