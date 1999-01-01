Jake Rhodes

GLP US mit Sitz in Los Angeles hat Jake Rhodes zum neuen Technical Specialist ernannt. Er wird Teil der unternehmensinternen Abteilung Lighting Technology Engagement (LTE).

Mit mehrjähriger Erfahrung in der Veranstaltungstechnikbranche bringt Rhodes technische Expertise und ein Verständnis für Vertriebsprozesse in die neu geschaffene Position ein. „Jake bringt eine starke Produkt- und Kundenorientierung mit, die ideal zur weiteren Entwicklung von GLP in Nord- und Südamerika passt“, kommentiert Brad Schiller, Leiter der LTE-Abteilung bei GLP.

Von seinem Standort in Las Vegas aus wird Rhodes an öffentlichen Veranstaltungen von GLP mitwirken, darunter Roadshows, Messen und Open Days. Darüber hinaus soll er Anwender direkt bei der Bedienung und dem Einsatz von GLP-Produkten unterstützen und Schulungen durchführen.

(Foto: GLP/Michael Kirschbaum/Eight Eleven Media)

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