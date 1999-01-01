GLP erweitert Impression-X5-Serie um ersten statischen Scheinwerfer

GLP erweitert seine Impression-X5-Serie um den Impression X5 Dot Wash, das bislang kompakteste Mitglied der Serie. Damit überträgt GLP die Farbqualität, Konsistenz und Systemlogik der X5-Plattform in ein ultrakompaktes Format, das kaum größer ist als ein klassischer MR16-„Birdie“.

Der Impression X5 Dot Wash wurde für Anwendungen entwickelt, in denen leistungsfähiges Licht auf engstem Raum gefragt ist - präzise und möglichst unauffällig integrierbar. Ob als Footlight im Theater, in Kulissen und Requisiten, in TV-Setups oder architektonischen Details - das Gerät soll eine Lücke im Bereich der LED-Lösungen schließen, in vollkommener Farbsynergie mit der X5-Serie.

Im Inneren des Impression X5 Dot Wash arbeitet eine 40-Watt-RGBL-LED-Engine aus der X5-Familie, die mit bis zu 20 Watt betrieben wird und eine Lichtleistung von bis zu 550 Lumen bei 6.500 Kelvin erzeugt. Mittels lüfterloser Konstruktion arbeitet das Gerät geräuschlos. Das Gewicht beträgt rund 580 Gramm.

Seine Stärken soll der Impression X5 Dot Wash vor allem dort ausspielen, wo kleine Geräte bislang Kompromisse erzwangen. Die Kombination aus RGBL-LED und GLPs iQ.Gamut-Farbalgorithmus sorgt für eine präzise Farbmischung, konsistente Weißpunkte und fein abgestufte Pastelltöne. Hinzu kommt eine 16-Bit-Farbsteuerung, die sanfte Übergänge und saubere Dimmverläufe ermöglicht.

Mittels integriertem Twist-Zoom-Mechanismus lässt sich durch Drehen der Frontlinse des Impression X5 Dot Wash der Zoombereich manuell von 16° bis 68° anpassen. Gerade bei engen Einbausituationen in Kulissen, Requisiten oder architektonischen Anwendungen kann dies von Bedeutung sein. Der Lichtstrom bleibt über den gesamten Zoombereich hinweg weitgehend stabil.

Mit der Color-Boost-Funktion verfügt der Impression X5 Dot Wash über ein intelligentes Power-Management, das bei gesättigten Einzelfarben zusätzliche Leistung bereitstellt. So erzielt das Gerät auch in kräftigen Farben eine hohe Intensität, etwa für Akzentsetzungen, atmosphärische Lichtbilder oder pointierte Effekte im Nahbereich.

Der Impression X5 Dot Wash ist IP65-zertifiziert und damit gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Das Einsatzspektrum reicht damit von klassischen Indoor-Setups bis hin zu temporären oder dauerhaften Outdoor-Anwendungen. Für die Stromversorgung genügen 24-48 V DC, externe Spezialtreiber sind nicht erforderlich. Gesteuert wird wahlweise über DMX/RDM oder drahtlos via GLP iQ.Mesh.

Auch bei der Montage ist das Gerät auf reale Anforderungen ausgelegt. Integrierte 1/4”- und 3/8”-Gewinde, ein klappbarer Fuß sowie ein Bügel für die hängende Montage sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten. Ein optionaler Adapter erlaubt zudem die Nutzung von klassischem „Birdie“-Zubehör wie Torblenden.

Mit dem Impression X5 Dot Wash öffnet GLP die X5-Plattform in eine neue Richtung: Zum ersten Mal steht die Farbqualität und Konsistenz der X5-Familie auch in Form eines statischen Scheinwerfers zur Verfügung. Der Impression X5 Dot Wash lässt sich nahtlos mit anderen Vertretern der Serie kombinieren. Farben, Weißpunkte und Gesamtanmutung bleiben dabei konsistent.

(Foto: GLP)

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