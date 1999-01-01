BenQ veröffentlicht neuen Monitor RD280UG

BenQ stellt unter dem Namen RD280UG einen neuen Business- und Programmierer-Monitor mit 3:2-Bildformat vor. Zu den Produktfeatures gehören MoonHalo light, Night Hours Protection, erweiterte Coding-Modi, 120-Hz-Support sowie Quick Access Panel und Hotkeys. Der RD280UG ist in der Farbe Silber erhältlich.

Die Bildschirmgröße des Displays beträgt 28.2 Zoll/71,6 cm, die Bilddiagonale/Bildfläche ca. 596 x 397 mm (Breite x Höhe). Das IPS-Panel bietet Anti-Glare- und Anti-Reflection-Eigenschaften. Die physikalische Auflösung liegt bei 3.840 x 2.560, die Helligkeit bei 350 Nits (HDR 400 Nits). Das Kontrastverhältnis (statisch) ist 2.000:1.

Der RD280UG bietet HDR10/VESA DisplayHDR 400, eine Reaktionszeit von 5 ms (GtG) und 1.07 Milliarden Bildschirmfarben (10 bit). Betrachtungswinkel H/V (CR größer/gleich 10): 178°/178°. Bildqualität: EyeSafe 2.0; Low Blue light (Hardware); Eye Comfort 2.0; Flicker-free. Bildwiederholfrequenz: 120 Hz.

Abmessungen bei maximaler Höhe: ca. 587 x 610 x 244 mm (Höhe x Breite x Tiefe); ohne Sockel: ca. 428 x 610 x 87 mm (Höhe x Breite x Tiefe). Das Nettogewicht beträgt 10,1 kg (ohne Sockel 7,8 kg). Die Höhenverstellbarkeit liegt bei 150 mm, die Drehbarkeit bei 15°/15°, der Neigebereich bei -5°/+20°. VESA-Wandhalterung: 100 x 100 mm.

Weitere Features: Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, Flicker-free-Technologie, Low Blue light (Hardware Solution), Low Blue light (Software Solution), KVM-Switch und Lautsprecher (2 x 3 Watt). Anschlüsse HDMI (v2.0), DisplayPort (v1.4), Lautsprecher-Ausgang (Klinke), 2 x USB-C, 2 x USB-A und USB-C PD7.5W. Netz-, HDMI- und USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 100-240 Volt, Stromverbrauch: 30 Watt (im Standby/Sleep Mode < 0,5 Watt).

(Fotos: BenQ)

www.benq.com