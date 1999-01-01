Adam Hall Cables stellt neuen Klinkenstecker für Instrumentenwechsel auf der Bühne vor

Mit Flipjack präsentiert Adam Hall Cables einen patentierten, in Deutschland entwickelten TS-Klinkenstecker für Gitarristen und Bassisten, der sich in wenigen Sekunden von gerade auf 90° gewinkelt umstellen lässt - und wieder zurück.

Statt beim Instrumentenwechsel auf der Bühne auch noch das dazugehörige Kabel tauschen zu müssen, passt sich der Stecker an das Instrument an. Mit einer einfachen Bewegung lässt sich der Stecker an die jeweilige Spielsituation anpassen - schnell und ohne Unterbrechung.

Flipjack ist zum Marktstart in Form eines professionellen Instrumentenkabels aus der Adam Hall 5 Star Series in verschiedenen Längen erhältlich. Entwickelt wurde die Lösung gemeinsam mit dem Palmer-R&D-Team von Adam Hall. Die Kabel verfügen über einen verzinnten Kupfergeflechtschirm, einen extra großen Innenleiter, vergoldete Steckerkontakte und einen geraden Neutrik-TS-Klinkenstecker auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Einführung von Flipjack stehe zugleich für die neue Ausrichtung von Adam Hall Cables, teilt das Unternehmen mit. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung der Adam Hall Group in der Musik- und Veranstaltungstechnik wolle die Marke ihr Profil im Kabelsegment gezielt weiterentwickeln.

Im Zentrum stehe dabei ein eigenes Kabelteam aus aktiven Musikern, das Produkte aus realen Anwendungssituationen heraus kreiere. Ziel der Neuausrichtung sei es, die Erfahrung und Reputation von Adam Hall im Bereich Pro-Audio und Zubehör für den Markenaufbau von Adam Hall Cables zu nutzen und sich als feste Größe im Kabelbereich zu etablieren.

(Foto: Adam Hall Group)

www.adamhall.com