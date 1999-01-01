Kinzo, Light Forms und VisionTwo gestalten Licht für neues Software-Headquarter in der Macherei München

Das Architekturbüro Kinzo wurde von einem global agierenden Softwareunternehmen beauftragt, eine neue Niederlassung in der Macherei München architektonisch zu gestalten. Neben mehreren Ausstattungselementen und auf den Kunden zugeschnittenen Designideen lag der Fokus auf einer individuellen Beleuchtungslösung, die Sonderlösungen in puncto Leuchten erforderte.

Der Leuchtenhersteller Light Forms realisierte diese Sonderlösungen in Kooperation mit VisionTwo, dem deutschen Partner von Light Forms. Geleitet von Kinzos Vision eines individuell gestalteten Arbeitsbereichs, wurde die Beleuchtung als zentrales architektonisches Element für die insgesamt 5.500 Quadratmeter große Bürofläche konzipiert.

Frei an der Decke positionierte und sich kreuzende lineare Lichtprofile wurden mit Lightplane-2.5-Leuchten umgesetzt. Zudem kommen geschwungene Serpentine-Leuchten, die sich ebenfalls individuell den Raummaßen anpassen lassen, zum Einsatz. In den zentralen Meeting-Spaces wurde mit MoonRing-Leuchten ein auffälliger Blickfang geschaffen, ergänzt durch eine maßgeschneiderte Deckenrosette, die ebenfalls nach entsprechender Spezifikation gefertigt wurde.

Für eine fokussierte und komfortable Arbeitsbeleuchtung integrierte Kinzo in Zusammenarbeit mit Light Forms die Nova-Medium-Downlights an den Arbeitsplätzen und in den Besprechungsräumen. Den gesamten Innenausbau sowie die Installation der Leuchten in der Macherei München wurde von der Firma Baierl & Demmelhuber ausgeführt.

(Foto: Sorin Morar)

www.visiontwo.de