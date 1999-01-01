Hofton Veranstaltungstechnik investiert in L-Acoustics Kara II

Hofton Veranstaltungstechnik aus Hamburg hat sein Audio-Portfolio um ein L-Acoustics-Kara-II-System erweitert. Die Investition umfasst neben den Kara-II-Fullrange-Lautsprechern auch KS21-Subwoofer sowie die neuen LA4X-Endstufen. Die Beschaffung und Beratung erfolgte über Groh Distribution, den autorisierten Distributor für L-Acoustics in Deutschland, aus Buchholz bei Hamburg.

Mit dem Kara-System setzt Hofton auf ein kompaktes 2-Wege-Line-Source-Element. In Kombination mit den 21-Zoll-Subwoofern und den Amplified Controllern entsteht ein vielseitig einsetzbares System, das Hoftons steigenden Anforderungen im Live-Entertainment gerecht werden soll.

Das Kara-II-System ergänzt die bereits vorhandene A-Serie von L-Acoustics im Bestand von Hofton und bietet dem Unternehmen neue Möglichkeiten bei der Beschallung von Veranstaltungen unterschiedlicher Größenordnung. Während die A-Serie für kleinere bis mittlere Produktionen konzipiert ist, will Hofton mit Kara II auch anspruchsvolle Konzerte und größere Events abdecken.

„Die Entscheidung für das Kara-II-System war für uns ein logischer Schritt“, sagt Marten Tönshoff, Inhaber von Hofton Veranstaltungstechnik. „Mit Kara II können wir unseren Kunden nun auch bei größeren Projekten ein System anbieten, das perfekt zu unserer vorhandenen A-Serie passt.“

Hofton bietet seinen Kunden Full-Service-Eventtechnik für Live-Events, von der Planung über die technische Umsetzung bis hin zum Dry-Hire professionellen Equipments. Tönshoff und sein Team betreuen Veranstaltungen verschiedenster Art im Hamburger Raum und darüber hinaus.

Foto (v.l.): Jan Grohmann-Falke (Groh Distribution), Marten Tönshoff (Hofton Veranstaltungstechnik), Jan-Philipp Ziefle (Groh Distribution). (Fotocredit: Groh Distribution)

www.groh-pa.de