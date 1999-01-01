Hell begeistert investiert in LED-Scheinwerfer von Elation

Seit über dreißig Jahren realisiert die Hell begeistert GmbH aus Ötigheim Projekte in den Bereichen Messe, Kongress, Gala, Architektur-Inszenierung und Bühnenproduktion, technisch und kreativ aus einer Hand. Neben Messe- und Industrieveranstaltungen entwickelt der Eventdienstleister aus dem Raum Karlsruhe Lichtkonzepte für Theaterproduktionen, Konzerte und künstlerische Installationen, von der Konzeption über das Lichtdesign bis zur technischen Umsetzung.

Zuletzt hat das Unternehmen stark in moderne LED-Beleuchtung investiert und seinen Bestand auf eine dreistellige Stückzahl des Elation KL PAR FC IP ausgebaut. Die ersten 24 Geräte wurden bereits im Frühsommer 2024 angeschafft, ein weiterer Schlüsselmoment folgte später im gleichen Jahr mit der Produktion „Gaia“ in der Stadtkirche Karlsruhe.

Eigentlich hätten für das Probe-Leuchten andere LED-PARs zum Einsatz kommen sollen, doch diese seien nicht verfügbar gewesen. „Also haben wir die KL PAR FC IP mitgenommen, um die Kirchenwände in blaues Licht zu tauchen“, sagt Geschäftsführer Martin Bruckmayer. Was als Improvisation begann, habe die Vielseitigkeit des Scheinwerfers bestätigt, insbesondere in Architekturanwendungen.

Als technischer Dienstleister der Messe Karlsruhe für Rigging und Beleuchtung betreut Hell begeistert unter anderem die Kunstmesse „Art Karlsruhe“. Hier gilt es, bis zu 10 x 10 Meter große Skulpturenstände auszuleuchten - eine Aufgabe, die bislang klassisch mit PAR64 CP62 umgesetzt worden ist. „Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der Messe entstand allerdings die Anforderung, auf LED-Beleuchtung umzustellen“, so Bruckmayer.

Im Rahmen der Evaluierung habe das Unternehmen zahlreiche Geräte getestet, unter anderem die vorhandenen KL PAR FC IP. „Auch diese Aufgabe haben die Geräte sehr gut gemeistert, sodass wir nochmals eine größere Stückzahl in unseren Bestand aufnahmen“, sagt Bruckmayer.

Ein zentrales Argument für die Investition sei die optionale, drehbare elliptische Linse im CP62-Stil gewesen. „Wir lieben diese Linse - so etwas gibt es unseres Wissens bei keinem anderen Hersteller“, erklärt Bruckmayer. Das Wechsellinsensystem ermöglicht eine schnelle Anpassung des Abstrahlwinkels und macht den KL PAR FC IP als Führungs-, Füll- oder Flächenlicht einsetzbar.

(Foto: Hell begeistert GmbH)

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