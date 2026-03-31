Dolby erneut eine der „World’s Most Innovative Companies“

Dolby Laboratories wird zum vierten Mal auf der Liste der „World’s Most Innovative Companies“ des Business-Magazins „Fast Company“ geführt. Die jährlich erscheinende Liste ehrt Unternehmen, die durch innovative Beiträge Industrie und Kultur mitgestalten. Dolby wird in der Kategorie „Consumer Electronics“ für Dolby Vision 2 hervorgehoben.

Die Redakteure und Autoren des Magazins berücksichtigen bei ihrer Auswahl aus tausenden Bewerbern, wie stark Unternehmen weltweit und branchenübergreifend den Fortschritt vorantreiben. Das Ergebnis ist als Guide zu den wichtigsten Innovationen von heute gedacht, von Startups im Frühstadium bis hin zu einigen der wertvollsten Unternehmen der Welt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und betrachten sie als Bestätigung unserer Position als Technologie-Pioniere, die aktiv gestalten, wie das Publikum Entertainment wahrnimmt“, sagt Todd Pendleton, Senior Vice President and Chief Marketing Officer von Dolby Laboratories. „Dolby Vision 2 setzt einen neuen Standard für Bildqualität und ermöglicht ein lebendigeres, immersives Erlebnis.“ Seit der Einführung der neuen Technologie auf der IFA 2025 haben bereits drei der weltgrößten TV-Hersteller ihre Unterstützung des Formats angekündigt.

Die Liste der „World’s Most Innovative Companies“ soll in der „Fast Company“-Print-Ausgabe am 31. März 2026 erscheinen und parallel online veröffentlicht werden.

www.dolby.com