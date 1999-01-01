CTS Eventim übertrifft erstmals 3 Milliarden Euro Umsatz

CTS Eventim hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und erstmals einen Konzernumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro erzielt. Erst zwei Geschäftsjahre zuvor war die Schwelle von 2 Milliarden Euro Konzernumsatz überschritten worden.

Treiber dieser Entwicklung waren laut Unternehmensangaben die fortschreitende Internationalisierung, die Skalierung der technologischen Plattform sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach Live-Erlebnissen weltweit. CTS Eventim profitiere dabei von seinem integrierten Ökosystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Ticketvermarktung über Daten- und Technologielösungen bis hin zur Durchführung von Live-Events und dem Betrieb von Veranstaltungsstätten. Parallel dazu investiere CTS Eventim gezielt in den Ausbau seiner Technologieorganisation sowie in datenbasierte Anwendungen und KI, um Wachstumspotenziale künftig noch schneller zu erschließen und international auszurollen.

Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2025 legte um 9,6 Prozent auf 3,079 Milliarden Euro zu. Das Adjusted EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro. Die Adjusted-EBITDA-Marge betrug 19,0 Prozent. Das EBT lag unter dem Vorjahresniveau, was im Wesentlichen auf Effekte im Finanzergebnis zurückzuführen sei. Diese hätten insbesondere aus der Bewertung von Put-Optionen, Währungseffekten sowie dem Wegfall von Dividendenerträgen aus der Autoticket GmbH resultiert. Die operative Entwicklung des Konzerns sei hiervon unberührt geblieben.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz des 4. Quartals 2025 um 19,2 Prozent auf 930,9 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 12,2 Prozent auf 246,2 Millionen Euro. Die Adjusted-EBITDA-Marge lag bei 26,4 Prozent. Das erfolgreiche Schlussquartal unterstreiche eine hohe operative Dynamik und eine anhaltend starke Nachfrage in beiden Segmenten.

Im Segment Ticketing wuchs der Jahresumsatz 2025 um 11,0 Prozent auf 977,1 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA legte um 8,9 Prozent auf 453,7 Millionen Euro zu. Die Adjusted-EBITDA-Marge lag bei 46,4 Prozent. Das Segment habe insbesondere von der fortschreitenden Digitalisierung des Ticketvertriebs, der Integration internationaler Märkte sowie operativen Hebeleffekten im Plattformgeschäft profitiert.

Im 4. Quartal 2025 stieg der Umsatz im Segment Ticketing verglichen mit dem Vorjahresquartal um 11,1 Prozent auf 350,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 11,4 Prozent auf 195,9 Millionen Euro, wodurch die Adjusted-EBITDA-Marge auf 55,9 Prozent stieg. Die Marge belege die strukturelle Stärke und Skalierbarkeit des digitalen Geschäftsmodells.

Das Segment Live Entertainment erzielte 2025 einen Umsatz von 2,152 Milliarden Euro (+9,2 Prozent). Das Adjusted EBITDA wuchs um 3,7 Prozent auf 130,3 Millionen Euro, die Adjusted-EBITDA-Marge betrug 6,1 Prozent. Das Segment habe von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Live-Erlebnissen sowie von einem starken eigenen Veranstaltungsportfolio profitiert. CTS Eventim wolle auch sein Venue-Geschäft weiterentwickeln, um seine Position entlang der Wertschöpfungskette zu stärken.

Der Umsatz im Segment Live Entertainment stieg im 4. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,6 Prozent auf 594,7 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA lag bei 50,3 Millionen Euro (+15,5 Prozent), die Adjusted-EBITDA-Marge bei 8,5 Prozent. Das Schlussquartal reflektiere insbesondere eine hohe Nachfrage nach Veranstaltungen sowie die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Events aller Größenordnungen.

Vor dem Hintergrund des nachhaltigen Geschäftsverlaufs wollen CTS-Eventim-Vorstand und -Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 vorschlagen, 138,2 Millionen Euro als Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Sie entspricht wie gewohnt 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,44 Euro je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2026 rechne CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

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